Guerrilleros de disidencias FARC dados de baja en combates en el centro del Valle

Guerrilleros de disidencias de las FARC dados de baja en combates en el centro del Valle del Cauca

Tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, que delinquen en el centro y norte del Valle del Cauca, fueron dados de baja por el Ejército Nacional en una operación militar desarrollada en el municipio de San Pedro.

La acción se llevó a cabo en la vereda Buenos Aires, donde tropas de la Tercera Brigada del Ejército se enfrentaron a guerrilleros del Frente 57 Yair Bermúdez.

“Entre los muertos en desarrollo de operaciones militares hay un cabecilla de esta estructura criminal, y uno más fue capturado tras resultar herido”, reportó el Ejército en un comunicado.

Durante la operación se logró la incautación de cuatro fusiles, dos armas cortas, 18 proveedores, 580 cartuchos de diferentes calibres, chalecos y material de intendencia.

“Gracias a la inteligencia militar y al trabajo articulado con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se evitó un ataque que pretendía alterar la seguridad en el departamento”, añadió el Ejército en el mismo comunicado.