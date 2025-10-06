Abatidos tres integrantes de la banda ‘Los Shotas’ que estaban al servicio del ELN en Buenaventura

Dados de baja tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Shotas que estaban al servicio del ELN en Buenaventura

Tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Shotas, la misma que adelanta una mesa sociojurídica de paz en Buenaventura con el Gobierno Nacional, fueron dados de baja luego de enfrentarse en un puesto de control con la Armada Nacional.

Los hechos ocurrieron en el sector de Zabaletas, zona rural de Buenaventura, donde tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 adelantaban labores de control y seguridad vial.

“Los uniformados ubicaron y detuvieron dos vehículos, cuyos ocupantes hicieron caso omiso a las señales de alto por parte de los militares y arremetieron contra ellos disparando de forma indiscriminada”, reportó la Fuerza Naval del Pacífico en un comunicado.

Durante el enfrentamiento entre las tropas y los presuntos delincuentes, tres de ellos murieron, uno más resultó herido y otro fue capturado. “Al malherido se le brindó atención médica, dando cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el coronel Carlos Andrés Castellanos, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.

Según investigaciones preliminares, esta banda criminal estaría delinquiendo en alianza con el frente Ernesto Che Guevara del ELN, bajo el mando de alias “Mi Sangre”, principal cabecilla de este grupo. La Fuerza Naval del Pacífico añadió que, al parecer, serían los principales responsables del homicidio de dos jóvenes en hechos ocurridos el pasado 29 de agosto de 2025 en el corregimiento de Zabaletas.

El capturado durante este enfrentamiento sería hombre de confianza de alias “Mi Sangre”, encargado de realizar secuestros, hurtos y extorsiones, generando temor y zozobra en la zona.

La operación militar dejó la inmovilización de dos camperos y la incautación de siete fusiles, siete proveedores, 720 cartuchos de diferentes calibres, granadas, material de intendencia, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicaciones.