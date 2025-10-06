Procuraduría archivó proceso contra Daniel Quintero por no actualizar datos en el SIGEP

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación concluyó que no hubo falta disciplinaria por parte del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en el proceso que se le seguía por presunta omisión en la actualización de su información financiera en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). Al no presentarse recursos contra el fallo de primera instancia, la decisión quedó en firme.

El caso se originó por la supuesta presentación extemporánea de dos documentos exigidos por la Ley 2013 de 2019:

La declaración de renta del año gravable 2019

La declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses correspondiente a 2020

El pliego de cargos señalaba que esta omisión implicaba una posible violación de los deberes legales establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, que regulan el régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Sin embargo, tras la valoración probatoria, la Procuraduría concluyó que no se configuró falta disciplinaria, por lo que el expediente fue archivado.

