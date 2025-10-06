Sombrero vueltiao: más allá de ser un accesorio, tiene un gran significado cultural para Colombia

En la región del Caribe, más específicamente en los departamentos del cesar y zonas del Magdalena medio, se utiliza el sombrero vueltiao. Pese a que es reconocido por ser un accesorio que protege del sol, y si bien, se utiliza para participar en bailes y eventos culturales, el significado que tiene detrás es enorme.

Según Artesanal, una página que vende productos colombianos y hace un recorrido histórico a varios de estos productos, explicaron que el sombrero vueltiao fue tejido por primera vez por el pueblo indígena, Zenú, donde hombres y mujeres, con sus propias manos, lo hacían. Estas comunidades se asientan en zonas de Córdoba y Sucre.

Asimismo, la creación de este icónico sombrero, se dio en un inicio para proteger a los campesinos caribeños del sol, puesto que la mayoría trabajan a campo abierto. Sin embargo, su funcionalidad trascendió a otros escenarios, volviéndose un emblema cultural en Colombia y el mundo.

Simbología

El proceso de fabricación que tiene el sombrero vueltiao es completamente artesanal, ya que la fibra de caña se corta, cepilla y seca al sol hasta obtener los colores que tanto los caracteriza: beige y negro.

Un dato importante a tener en cuenta, es que la producción de estos sombreros, más allá de cumplir una función, también tienen un significado en la cosmovisión indígena de los Zenú. Además, los trazos o figuras geométricas que se incluyen en los diseños, son hechos con mucho cuidado, dentro de la comunidad le llaman “pintas” a estos tejidos. Asimismo, la conexión que tiene la creación del sombrero con algunos elementos relacionados con la naturaleza es estrecha:

Flor de maracuyá

Distintos animales oriundos de la región

Flor de limón

Flor de totumo

Granos de arroz

Espiga de maíz

Actividades como la pesca, la caza y algunas prácticas religiosas.

Algunas de las pintas más solicitadas son:

El pecho del grillo.

La mano del gato.

La flor de la cocorilla.

El pilón.

Reconocimiento mundial del sombrero vueltiao

El sombrero vueltiao, alcanzó el reconocimiento mundial en 1985, cuando el exboxeador monteriano Miguel “Happy” Lora, tras coronarse campeón mundial de peso gallo, lució con orgullo el sombrero al recibir el título, tan significativo fue, que Happy Lora, se consideró un pionero en el uso del sombrero dentro del sector deportivo. Desde entonces, ha sido utilizado para representar a Colombia en escenarios internacionales e incluso, fue obsequiado a personalidades como Juan Pablo II, Bill Clinton y el príncipe Andrés.

Patrimonio cultural

El 8 de septiembre de 2004, el Congreso de la República declaró oficialmente al sombrero vueltiao como patrimonio cultural y símbolo nacional, reafirmando el valor que tiene el sombrero como una expresión de resistencia, identidad y arte popular. Más que un accesorio, el sombrero vueltiao es un tejido de historia, naturaleza y tradición que fue creada por la comunidad indígena Zenú.

