Esposa de alcalde en Santander da el salto a la política y aspirará al Congreso. ¿Quién?

Bucaramanga

En varias regiones del país los alcaldes han decidido impulsar a sus esposas a la política de cara a las elecciones al Congreso. En Santander ya se conoció un caso.

¿Cuál gestora social aspira al Congreso de la República?

Se trata de Laura Cristina Ahumada, actual gestora social de Barrancabermeja y esposa del alcalde Jonathan Vásquez. Ahumada recibió el aval del Pacto Histórico para participar en la consulta interpartidista del próximo 26 de octubre, con la que buscará dar el salto al Senado de la República.

A través de sus redes sociales aseguró que, de lograr su aspiración, se convertiría en la primera senadora barranqueña.

“Tenemos aval del Pacto Histórico, vamos a tener una mujer santandereana en el Senado. Mi aspiración es ser la mujer más votada a nivel nacional”, la esposa del alcade de Barrancabermeja.

Ahumada es socióloga y recientemente fue reconocida con el Gran Orden al Mérito Social Nydia Quintero, un galardón otorgado por la Asociación de Primeras Damas y Gestoras Sociales, que se entrega en el Congreso de la República a mujeres destacadas por su labor social en el país.

De momento, sería la primera esposa de un alcalde en Santander que da el paso para aspirar a una curul en el Congreso.