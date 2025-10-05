Hospital Serena del Mar reconocido en ranking mundial como el número 1 en la región Caribe

Cartagena

El Hospital Serena del Mar ubicado en Cartagena y operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue reconocido por el medio especializado Newsweek y la firma de análisis de datos Statista como el mejor hospital de la Región Caribe y uno de los 20 mejores de Colombia, de acuerdo con el ranking World’s Best Hospitals 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este reconocimiento posiciona al Hospital Serena del Mar como un referente en alta complejidad, innovación médica y atención humanizada en Cartagena y la Región Caribe. Con tan solo cinco años de operación, el Hospital ya ha recibido acreditaciones que lo destacan como el número uno en la región, validando su compromiso con los más altos estándares internacionales de calidad en salud.

En la edición 2025 del ranking, el Hospital Serena del Mar escaló cinco posiciones frente a su ubicación en 2024, logrando el puesto #19 a nivel nacional. Desde su primera aparición en este listado en 2022, el hospital ha mostrado un crecimiento sostenido, resultado de su compromiso con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y experiencia del paciente.

El ranking World’s Best Hospitals, considerado uno de los más prestigiosos del sector, evalúa miles de instituciones a nivel global con base en indicadores de desempeño médico, resultados clínicos, recomendaciones de expertos, niveles de satisfacción de los pacientes y estándares de acreditación.

Salud de Clase Mundial para Cartagena y la Región Caribe.

Con más de 60 especialidades y subespecialidades médicas, tecnología de última generación y un equipo altamente calificado, el Hospital ofrece a Cartagena, la región y al país una atención en salud de clase mundial.

Transformando la salud en el Caribe colombiano

Este reconocimiento reafirma el propósito del Hospital Serena del Mar de transformar la experiencia en salud en la Región Caribe, brindando atención excepcional y centrada en la persona. Con visión de futuro, vocación de servicio y un firme compromiso con el bienestar, el Hospital Serena del Mar continúa consolidándose como un orgullo para Cartagena, la región y Colombia