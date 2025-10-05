Cartagena generó más de 1200 oportunidades de negocio con Caravana de Promoción de Asotelca

Cartagena

Con un balance altamente positivo, la Asociación Hotelera Colombiana – ASOTELCA, con el apoyo de Corpoturismo, culminó la Caravana Nacional de Promoción Turística 2025, que recorrió los cinco principales mercados emisores de viajeros en Colombia: Bucaramanga, Cali, Pereira, Bogotá y Medellín.

Un balance prometedor

La caravana contó con la participación de 22 hoteles afiliados, quienes presentaron la variada y diversa oferta hotelera del Caribe colombiano. Además, se promocionó la riqueza histórica, cultural, patrimonial y gastronómica de Cartagena frente a más de 400 agentes de viajes, generando 1.272 oportunidades de negocio que se traducen en proyecciones económicas superiores a 2.399 millones de pesos, a materializarse en los próximos seis meses.

“La Caravana Nacional reafirma el compromiso de nuestro gremio por acercar a los agentes de viajes a la riqueza de Cartagena y el Caribe colombiano. Gracias a esta estrategia logramos mostrar la calidad y diversidad de nuestra hotelería, y fortalecer la competitividad del destino”, afirmó Carmen Sofía Lemaitre, directora ejecutiva de ASOTELCA.

Trabajo conjunto e impacto en la promoción

La iniciativa contó con el respaldo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, que proyectó de manera integral los atractivos del destino, consolidando a la ciudad como referente para los agentes de viajes nacionales.

“Para nosotros, Cartagena no solo es un destino, es una experiencia viva que combina historia, cultura, patrimonio, música, playas, gastronomía y hospitalidad en un mismo lugar. Con esta caravana demostramos que, al unir esfuerzos entre el sector hotelero, la institucionalidad y las aerolíneas, logramos inspirar a los viajeros colombianos a elegir a Cartagena como su primera opción para vivir momentos inolvidables. Estamos convencidos de que estas acciones se verán reflejadas en una mayor llegada de turistas durante las Fiestas de Independencia y la temporada de fin de año, épocas en las que nuestra ciudad brilla con todo su esplendor”, señaló Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

El recorrido promocional también tuvo el acompañamiento de la aerolínea JetSMART, que apoyó la promoción de su operación nacional e incentivó la conectividad aérea para el turismo doméstico.

Propósito de la caravana

El objetivo central de la caravana fue conectar con los agentes de viajes mayoristas y minoristas, ofreciendo un espacio para actualizar sus portafolios, estrechar lazos comerciales y generar nuevas oportunidades de venta, especialmente de cara a la temporada de receso escolar en octubre y fin de año. Con esta estrategia, ASOTELCA – Asociación Hotelera Colombiana reafirma su compromiso de fortalecer la industria turística y posicionar al Caribe colombiano como uno de los destinos más competitivos y atractivos del país.