Sindicato del INPEC denuncia falta de seguridad tras atentado que dejó un funcionario muerto

Un muerto y cuatro funcionarios del INPEC heridos tras ataque sicarial cerca de la cárcel La Modelo

Colombia.

Fabián Jerez, vicepresidente del Sindicato del INPEC (STPC), advirtió sobre las precarias condiciones de seguridad que enfrentan los funcionarios del sistema penitenciario, luego del atentado en el que uno de ellos perdió la vida.

Jerez aseguró que, el personal no cuenta con la dotación ni los elementos necesarios para cumplir con sus funciones de forma segura, situación que, según él, incrementa el riesgo en el ejercicio de sus labores.

“Los funcionarios del sistema penitenciario no contamos con la dotación y elementos suficientes para cumplir con nuestras obligaciones y funciones. Es necesario implementar de forma inmediata medidas que minimicen el riesgo, como el cierre de vías frente a los establecimientos penitenciarios”, señaló el dirigente sindical.

El pronunciamiento se da tras el ataque contra varios trabajadores del Inpec, hecho que generó preocupación entre los funcionarios y llevó al sindicato a insistir en un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad del personal y los entornos de los centros carcelarios.

El vicepresidente del sindicato, detalló que, es necesario que haya presencia de Policía y Ejército en los establecimientos penitenciarios para garantizar la seguridad en los relevos de los funcionarios.

Homenaje al Dragoneante que murió en el atentado:

Sobre las 12:15 de la tarde, en los alojamientos de los cuerpos de custodia y vigilancia, de la cárcel La Modelo, funcionarios del INPEC hicieron un homenaje al Dragoneante Miguel Muñoz, que murió tras ser víctima del atentado en el centro penitenciario.

En el lugar, quienes eran sus compañeros de trabajo, lo esperaron en una calle de honor con rosas blancas y también, acompañaron a la familia del Dragoneante fallecido.

A las 12:30 pm, se llevó a cabo una ceremonia privada, en donde hizo presencia el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INEC) y quien, a pesar de que no quiso hacer pronunciamientos, pidió fortaleza a los funcionarios.

Los hechos aún son materia de investigación de las autoridades.