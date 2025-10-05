Juez declara inocente a tres dragoneantes acusados de torturar a presos durante un motín en La Modelo

Un juez penal especializado de Bogotá declaró inocentes a tres dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario -INPEC-, Víctor Alfonso Cervera, Julián Alberto Piñeros Gómez y Jefferson Hueso Escárraga, quienes habían sido acusados de torturar a internos durante un intento de motín la noche del 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo, de Bogotá

“Fue una investigación deficiente”: Juez absolvió a los acusados

La decisión se basó en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Según el juez, “fue una investigación deficiente”.

Además, el juez indicó que no se demostró uno de los elementos clave del delito de tortura: el “dolor y sufrimiento” infligido a los internos.

Tampoco se pudo establecer el propósito específico por el cual supuestamente se infligieron esos dolores, como un castigo por participar en el motín. Y, los testimonios de las supuestas víctimas contenían contradicciones e imprecisiones que impedían establecer la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable.

“Lejos de ofrecernos certeza, contundencia o verosimilitud frente a esa acusación, al análisis de los testimonios, particularmente las víctimas, se generó una conclusión diferente. Los testimonios de los sujetos pasivos de la comisión de esa conducta delictiva se encuentran plagados, si se me permite la expresión, de un innumerable cúmulo de contradicciones, de imprecisiones, de irregularidades que no permiten que el juzgado pueda tener un conocimiento más allá de toda duda en cuanto a la materialidad de las conductas punibles”.

23 personas murieron en medio de los disturbios en La Modelo

Durante los disturbios registrados en La Modelo de Bogotá, uno de los penales más grandes y peligrosos del país, 23 personas murieron y cientos resultaron heridas.

En la acusación la Fiscalía señalaba que los tres dragoneantes -ahora absueltos- habían golpeado, amenazado y lesionado con arma cortopunzante a los reclusos.

