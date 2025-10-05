Alcalde de Puerto Nare denunció la intimidación a funcionarios de la empresa de servicios públicos

Puerto Nare- Antioquia

Continúa bastante tensa la situación en el municipio de Puerto Nare en el Magdalena Medio antioqueño por cuenta de una manifestación que adelanta la comunidad contra el alcalde Juan Carlos Acevedo, a quien le exigen que reverse el contrato que firmó con una empresa privada del municipio de Rionegro para que maneje las empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que disgustó a los manifestantes que desde el 29 de septiembre adelantan la manifestación.

A esta situación el alcalde de la población le agregó un nuevo capítulo y una denuncia contra los manifestantes. Según el mandatario Acevedo, estas personas habrían intimidado y expulsado de la oficina de servicios públicos a cuatro funcionarios; así lo dejó evidenciado en un comunicado público. También denunció que una persona intentó agredir al mandatario.

“Es falso que los funcionarios de EPPN hayan agredido a la comunidad; por el contrario, al momento de ser obligados a desalojar y dejar forzosamente sus funciones, solicitaron apoyo de la fuerza pública con el fin de garantizar su integridad, quienes también se encargaron de retirar a las personas que pretendían tomarse las oficinas. La Administración rechaza que personas inescrupulosas utilicen a los adultos mayores de nuestro municipio para generar odio y confrontación, exponiendo su integridad”, dice la comunicación oficial.

Ante esta polémica que se ha generado en esa población antioqueña y ante los requerimientos de la comunidad, el alcalde indicó que la información requerida mediante los derechos de petición será respondida y que “toda la información que la ciudadanía requiera será entregada siempre y cuando se solicite mediante petición formal”.