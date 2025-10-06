“Para el enriquecimiento ilícito no interesa si la fuente es ilícita o no”: penalistas contradicen a Nicolás Petro

Varios juristas del país han refutado el argumento de Nicolás Petro, que asegura no haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que hoy lo tienen ad portas de enfrentar un juicio.

“Yo cometí errores pero no esos delitos que la Fiscalía señala (...) Sí recibí unos recursos, recursos lícitos. No como decía la Fiscalía y medios de comunicación que eran recursos producto del narcotráfico, no. Son recursos lícitos, por eso no hay enriquecimiento ilícito", dijo en una entrevista con CAMBIO.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro admitió haber recibido $1.300 millones de Santander Lopesierra o Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca, pero aseguró que no fueron obtenidos mediante ninguna actividad delictiva, y contrario a lo que dijo en un interrogatorio ante la Fiscalía, desmintió que lo recursos estuvieran destinados a la campaña ‘Petro Presidente’.

El abogado penalista, Juan Felipe Criollo, explicó a Caracol Radio:

“El Código Penal trae dos tipos de enriquecimientos ilícitos, el de particulares y el de servidores públicos. En el caso de Nicolás Petro, por ser servidor público, no interesa la fuente del dinero, no interesa si la fuente es ilícita o no. Lo único que solicita el Código Penal y los elementos normativos del mismo es que exista un incremento injustificado del patrimonio. Es decir, se tendrá que hacer un cotejo entre los ingresos, ver sus gastos y egresos y revisar si hay algún tipo de anomalía patrimonial. Si existe dicha anomalía, se podría constituir el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público".

Por su parte, el abogado Fabio Humar, advirtió “la razón de esa disposición es que una persona que está vinculada al Estado recibe su salario producto de la función que cumple la administración pública y no puede recibir ningún otro tipo de ingreso que no esté vinculado a su servicio al Estado. Es por eso que en el caso de Nicolás Petro, en la entrevista del domingo, pues hay una imprecisión. Él piensa que él es investigado como particular cuando en realidad lo que es es investigado como funcionario, como servidor público y en ese caso basta comprobar que hay un incremento injustificado sin tener que probar que hay un origen producto de actividades ilícitas".