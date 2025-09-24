Fiscal Luz Adriana Camargo responde a fiscal del caso Nicolás Petro: ‘No se buscó socavar su independencia’

Con una carta de cinco paginas, la noche de este martes 23 de septiembre, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo respondió a las denuncias de supuestas ‘interferencias indebidas’ en las investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

La jefa del ente acusador respondió punto por punto a los cuestionamientos planteados por la fiscal Lucy Marcela Laborde, quien lidera el caso.

La designación de una fiscal de apoyo, “no tiene como finalidad socavar su autonomía”

Uno de los puntos por los que Laborde denunció que sentía afectada su independencia, fue por la designación de la fiscal María Isabel Ramírez, asignada de apoyo al caso el pasado 8 de septiembre.

No obstante, la Fiscal General aclara que la designación de un fiscal de apoyo se realizó para brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica, una práctica común en la entidad. “Esta designación no tiene como finalidad socavar su autonomía, sino brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica, como práctica común en la entidad.”

Por el rechazo de Laborde, se solicitó la revocatoria de la resolución que designaba al fiscal de apoyo.

Las reuniones para hablar del caso Nicolás Petro fueron “con el fin de evitar duplicidad de esfuerzo”

Laborde denunció que fue citada por la dirección nacional de la Fiscalía a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la nueva imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratación de la Gobernación del Atlántico.

En la misiva, la titular del ente investigador explica que “la reunión fue convocada a instancias de otra fiscal, por cuanto usted había radicado en la ciudad de Barranquilla una solicitud de imputación relacionada con un caso que ya se venía investigando, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos.”

No se han ocultado trámites de la nueva imputación

Sobre el cuestionamiento de supuestas demoras en los trámites de la nueva imputación y traslado de solicitudes de la defensa, Camargo indica que “la solicitud de aplazamiento de la imputación presentada por la defensa de Nicolás Petro Burgos sí fue recibida y trasladada a los interesados, incluyendo a usted.”

“No existe ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”: Fiscal General

La Fiscal General cierra reiterando que el ejercicio de la labor de Laborde será preservado y que no se le ha impuesto ninguna decisión en sus investigaciones. Asegura que no existe ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales.

“El ejercicio de su labor será preservado y no se le ha impuesto ninguna decisión en sus investigaciones. No existe ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales.”

¿Por qué las investigaciones al hijo del presidente Petro?

A la par del juicio que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022, ahora a Nicolás Petro lo enredan supuestas irregularidades en contratación.

El próximo 1 de octubre será imputado por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado. Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.

