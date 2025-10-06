Inicia deportación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto de Israel: MinInterior confirma

Tras una semana detenidas por el ejército israelí, las activistas colombianas finalmente retornarán al país.

Se trata de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron retenidas cuando fuerzas de Israel abordaron la Flotilla Sumud en la que junto a otros activistas de diferentes partes del mundo, llevaban ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

Fueron cerca de 450 los activistas retenidos en esta redada en aguas internacionales, y que fueron enviados a la prisión de Sderot, ubicada en el despertó de Neguev, donde las condiciones de calor y clima son extremas.

Entre los deportados estarían activistas de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez, Jordania y Turquía, entre ellos la reconocida Greta , y las activistas colombianas cuyo proceso de deportación inició este lunes 6 de octubre, según confirmó el ministro Armando Benedetti.

“Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, puntualizó en su cuenta de X.

¿Cómo es el proceso de deportación?

Las colombianas eran embarcadas en vuelos controlados por las autoridades, pero primero deben firmar una documentación en la que aceptan cargos y se enfrentar a términos judiciales por haber entrado de una forma ilegal a este país.