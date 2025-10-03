Colombianas retenidas en Israel serían deportadas: ¿Cuáles serían las condiciones?

La detención de la Global Sumud Flotilla sigue dándole la vuelta al mundo, ante la retención de los más de 450 tripulantes y los trabajos de los países para lograr su liberación.

Entre las detenidas, están las colombianas activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, cuya liberación ha sido objetivo del presidente Gustavo Petro, quien desde el momento de su retención, ordenó la salida de toda la delegación israelí del territorio colombiano y pidió al gobierno encargarse de hacer todo para su puesta en libertad.

Se conoce que los retenidos, fueron llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev del sur de Israel, por lo que las condiciones de calor y clima extremo encendieron las alarmas y desencadenaron en la aceptación voluntaria de su deportación.