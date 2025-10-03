Colombianas retenidas en Israel serían deportadas: ¿Cuáles serían las condiciones?
La mayoría de los retenidos por Israel de la Global Sumud Flotilla habrían aceptado ser deportados.
La detención de la Global Sumud Flotilla sigue dándole la vuelta al mundo, ante la retención de los más de 450 tripulantes y los trabajos de los países para lograr su liberación.
Entre las detenidas, están las colombianas activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, cuya liberación ha sido objetivo del presidente Gustavo Petro, quien desde el momento de su retención, ordenó la salida de toda la delegación israelí del territorio colombiano y pidió al gobierno encargarse de hacer todo para su puesta en libertad.
Se conoce que los retenidos, fueron llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev del sur de Israel, por lo que las condiciones de calor y clima extremo encendieron las alarmas y desencadenaron en la aceptación voluntaria de su deportación.