Colombianas retenidas en Israel piden al gobierno Petro mediar por su liberación

Manuela Bedoya y Luna Barreto son las dos colombianas que iban en la flotilla Global Sumud con destino a Gaza para ayuda humanitaria. Su barco habría sido interceptado por fuerzas israelíes, por lo que después de esto, fueron publicados dos videos donde las dos activistas aseguran estar “secuestradas por las fuerzas de ocupación sionistas”.

“Si este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel” expresa Manuela Bedoya en el video publicado. Las dos colombianas hacen un llamado a la comunidad internacional, así como la Cancillería colombiana y al presidente Gustavo Petro para que “activen los mecanismos de presión” para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.

Manuela, de igual manera, exige: “que se avance de manera inmediata en las acciones necesarias para que podamos ser liberadas y podamos regresar pronto a nuestras casas”.

Por su parte, la Cancillería de Colombia se pronunció por los hechos ocurridos, expresando su rechazo de el “secuestro” y exigiendo a la fuerza armada israelí la pronta liberación de las dos colombianas. Igualmente, pidieron ayuda internacional a gobiernos europeos, africanos y latinoamericanos, para su protección e integridad.

#INTERNACIONAL Se conoció un video de la delegación colombiana conformada por Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes estaban en el barco HIO, y que fueron detenidas por las fuerzas israelíes.



El video fue grabado previo a su retención.



Sobre las movilizaciones de hoy

Ante esto, la Comisión Colombia en el Movimiento Global a Palestina convocó una movilización permanente después de la retención de Manuela y Luna. Las manifestaciones no solo se convocaron en la ciudad de Bogotá.

Cali, Medellín, Pereira y Sogamoso son las ciudades que la Comisión citó para esta movilización permanente en algunas sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).