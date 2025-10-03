Israel inicia deportaciones de la Flotilla y detiene la última embarcación que iba rumbo a Gaza. AFP.

Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla de ayuda para Gaza interceptada por el ejército del país.

En específico, informó que cuatro ciudadanos italianos ya han sido deportados y el resto están en proceso de ser deportados. Además de asegurar que todos se encuentran bien en un publicación en X acompañada de algunas fotos de los tripulantes de la Flotilla.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.



Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

Según informó el Ministerio de Exteriores italiano, los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla ya fueron trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para tomar un vuelo regular hacia Roma, así que confirma que serían estos políticos europeos los que ya fueron deportados.

Última embarcación que iba rumbo a Gaza fue interceptada

“Marinette”, la última embarcación de la Flotilla Global Sumud que seguía su curso hacia Gaza, fue interceptada hoy a aproximadamente 42,5 millas náuticas de su destino. Se han cortado las transmisiones en vivo, las comunicaciones y el estado de la tripulación sigue sin confirmar, según informó la Flotilla.

En el último video de la transmisión de ese barco se ve como llegan las fuerzas israelíes. Soldados con fusiles se acercan, entran a la embarcación y en ese momento cortan el video y las comunicaciones.

En el mensaje, los activistas añadieron que la Marina israelí “interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza”.

473 tripulantes de la Flotilla fueron trasladados a una prisión

Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

Según informó este viernes a EFE Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.

La abogada no ha sabido detallar cuántas de esas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados.

En el primer caso, se les lleva al aeropuerto para coger un vuelo de deportación y en el segundo se abre un procedimiento judicial en el que un juez decidiría sobre su deportación, un proceso que requiere más tiempo.