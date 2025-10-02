Jueves 2 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Nieto Gutiérrez, Mario Arles Brito Ardila, Jesús Andrés Zuluaga Sánchez y Jhon Edwin Pineda Ramírez, quienes estarían involucrados en la retención ilegal de un ciudadano en hechos ocurridos en Armenia (Quindío Y fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo y tortura. Los investigados no aceptaron los cargos.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Según la fiscalía, el material probatorio da cuenta de que el 27 de septiembre en horas de la noche, la víctima habría sido abordada por los procesados, en el centro de Armenia, en un vehículo en el que se movilizaba. Posteriormente habrían ingresado al afectado al carro y en el trayecto de huida, lo habría n agredido físicamente y amenazado de muerte si no accedía a entregar una suma de dinero.

Uniformados de la Policía Nacional interceptaron el automotor en la vía que de Armenia conduce a Circasia y lograron la captura de los tres procesados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la llegada de la semana de receso escolar, la gobernación del Quindío anunció la puesta en marcha de un plan interinstitucional para garantizar una experiencia segura y ordenada a los visitantes que arribarán al departamento

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, informó que se han articulado acciones con la Policía Nacional y el Ejército para instalar puestos de control en las principales vías de acceso al territorio, reforzar la movilidad y preservar el orden público en los municipios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los 10 niños que resultaron intoxicados luego de ingerir dulces en Armenia fueron dados de alta y se recuperan satisfactoriamente.

Le puede interesar: Miércoles 1 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Recordemos que el caso se registró en la institución educativa Cristóbal Colón en la sede La Gran Colombia de la ciudad donde 10 menores entre los 8 y 10 años resultaron con síntomas relacionados con intoxicación después de ingerir unos dulces.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En diálogo con Caracol Radio, la doctora Nancy Cabezas coordinadora del servicio de pediatría del Hospital San Juan de Dios de la capital quindiana informó que los niños de grado quinto señalaron que los dulces se los entregaron otros compañeros del mismo colegio, pero de grado décimo. Sostuvo que los estudiantes referían síntomas como dolor abdominal y náuseas posterior a ingerir gomitas por eso de inmediato se generó la atención médica correspondiente.

Resaltó que les tomaron exámenes de tóxicos en orina con el objetivo de determinar la sustancia ingerida, sin embargo, los resultados descartaron la presencia de cualquier sustancia psicoactiva.

Envío un llamado especial a los menores a abstenerse de recibir dulces de otras personas ya que en muchas ocasiones ese es el medio para inducir al consumo de sustancias psicoactivas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) confirmó que el ave rapaz observada recientemente en el Valle de Cocora, Salento, corresponde a un Águila Real de Montaña y no a un águila harpía, como se mencionó inicialmente en redes sociales

Se trata de una de las aves rapaces más grandes de Colombia, habitante de los bosques altoandinos y considerada en riesgo de extinción. De acuerdo con especialistas, en el país se estima una población entre 160 y 320 parejas en edad reproductiva. Actualmente está catalogada como especie En Peligro, muy cerca de la categoría En Peligro Crítico, amenazada principalmente por la deforestación, la cacería ilegal y la expansión de cultivos ilícitos, factores que generan conflictos con comunidades humanas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Yemay Toro López, biólogo y contratista de la CRQ afirmó “El Águila Real de Montaña, en su etapa juvenil, presenta un plumaje grisáceo, mientras que los adultos tienen el pecho rojizo, la espalda negra y una cresta prominente, característica que pudo generar la confusión con el águila harpía”,

La entidad recordó que este no es el primer registro de la especie en el Quindío, pues en años anteriores se han reportado avistamientos en distintos municipios cordilleranos. Por esta razón, la CRQ adelanta estrategias de conservación de bosques altoandinos, hábitat del Águila Real de Montaña y de otras especies asociadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El hospital San juan De Dios de Armenia avanza con su proyecto el poder sanador de las mascotas, donde permiten que perros acompañen los pacientes que están en UCI y ahora se preparan para que gatos y ponys también participen

Así lo confirmó la gerente del hospital Diana Carolina Castaño que manifestó que, con el ánimo de contribuir cada vez más a una atención humanizada, y a través de Panaca con mascotas entrenadas llega la perrita Moca a nuestra institución, una perrita llena de amor entrenada que llega con todos los protocolos de asepsia para no generar riesgo ni a la mascota ni a los pacientes y que llega a llenar de mucho amor en un momento tan angustiante como es estar en una unidad de cuidados intensivos.

Y agregó “la siguiente fase de este proyecto es con gatos y abordaje con ponys que lo queremos hacer a partir del próximo año, vamos midiendo cómo hacerlo. El abordaje con ponys iniciaría bajando a nuestros pacientes que puedan ser bajados en sillas de ruedas a áreas descubiertas y que se puedan interactuar con ellos, obviamente con la presencia del personal médico y de enfermería”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La fundación animalista Fundamor en articulación con el comité de cafeteros del Quindío completaron las 100 esterilizaciones

La diputada animalista Beatriz Aristizábal de la fundación Fundamor informó que culminaron las 100 esterilizaciones en la zona cordillerana del departamento para animales de compañía como perros y gatos.

Fue clara en que la alianza estratégica es fundamental porque fortalece el bienestar animal puesto que la esterilización a tiempo evita cadenas de abandono y de sufrimiento.

Considera que es una de las problemáticas más sentidas en el Quindío por la cantidad de animalitos en condición de vulnerabilidad y no hay hogar para tantos por eso es fundamental continuar apuntando a este tipo de intervenciones. Destacó que el reciente proceso se llevó a cabo en el municipio de Génova con la atención de 25 animalitos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este 10 de octubre entra a regir en el municipio de Calarcá y los corregimientos de Barcelona, La Virginia y Quebradanegra. el Decreto 211 del 22 de agosto de 2025, mediante el cual se establece la restricción del tránsito y estacionamiento de motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos los días viernes, sábado, domingos y festivos, entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

El alcalde de Calarcá Sebastián Ramos fue claro en manifestar que la medida surge luego de un consejo de seguridad debido al aumentos de atracos en la tarde noche en la villa del cacique utilizando motos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El mandatario sin embargo dijo que el decreto establece las excepciones, pero también los permisos para quienes son domicilios o que trabajan en horas nocturnas.

Y agregó “Específicamente en el mismo decreto manifiesta y entiendo que haya desinformación y que la gente quiera desinformar, pero la gente que trabaje en esas horas que necesiten movilizarse pueden venir a la secretaría de gobierno y solicitar su permiso trayendo unos certificados que trabajan en la empresa y donde obviamente se establecen que son estos horarios en los que necesitan transitar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, gremios aseguran que la primera fase de las obras en el aeropuerto internacional El Edén de Armenia ya será con el próximo gobierno

Y es que en la visita que realizó al departamento el vicecontralor de la república advirtió sobre las dificultades en la ejecución de las obras de mejoramiento de la terminal aérea de la ciudad.

Sobre este tema consultamos al presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela sostuvo que la primera fase necesita una inversión de medio billón de pesos, pero fue claro que ese tema ya toca gestionarlo con el próximo gobierno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mencionó que cuentan con el plan maestro, sin embargo, el Gobierno Nacional ya anunció que no cuenta con recursos para ejecutar la primera fase.

Sobre los constantes cambios de funcionarios y ministros del Gobierno Nacional advirtió que afecta directamente la efectividad de los diferentes proyectos.

Afirmó que ha sido muy difícil el proceso de gestión para el departamento puesto que se han reunido con cerca de siete directores del Instituto Nacional de Vías y cuatro ministros de transporte lo que impacta en la estabilidad de los proyectos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío será epicentro del encuentro nacional de autoridades regionales de turismo. En efecto este jueves 2 y viernes 3 de octubre se llevará a cabo en el hotel Mocawa Resort el importante evento que reunirá 250 autoridades de turismo a nivel nacional.

La secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez dijo que todo está listo para ser sede del encuentro que es desarrollado por el ministerio de turismo y captado por las autoridades municipales y departamentales.

Aseguró que será una agenda académica importante, sin embargo, solicitaron un espacio con el fin de que las personas puedan realizar un reconocimiento de producto turístico en el destino.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 50.000 millones de pesos es la cartera del hospital San Juan de Dios de Armenia el más importante del Quindío, las EPS que más adeudan son Nueva EPS y Asmet Salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el día internacional del Café en Caracol Radio Armenia hablamos de la relación del consumo moderado de café con la salud del corazón.

el doctor Giovanni de La Cruz, jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y Clínica La Colina confirma que el consumo moderado de café es un hábito beneficioso para la salud cardiovascular de los colombianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el propósito de resignificar los espacios y fortalecer los procesos de construcción de paz, los adolescentes y jóvenes del Centro de Atención Especializada (CAE) La Primavera, en Quindío, participaron en la jornada artística «Pinceladas de Paz», una iniciativa del Bienestar Familiar que combina la creatividad, el arte y la expresión como herramientas de transformación personal y social.

Durante el desarrollo de la actividad, los participantes pintaron murales y cada trazo se convirtió en un acto simbólico que reafirma que a través del arte es posible construir nuevos caminos y dejar huellas positivas en la sociedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una familia resultó damnificada en incendio estructural en Calarcá, las autoridades investigan las causas

La emergencia se presentó en el barrio Valencia del municipio donde un incendio estructural consumió totalmente una vivienda dejando damnificada a una familia conformada por un hombre, dos mujeres y un menor de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cristian Alexis Gerena es uno de los afectados y dio a conocer a través de las redes sociales su caso puesto que quedó sin nada por lo que el llamado es a la solidaridad. Manifestó que ha sido importante el acompañamiento de las autoridades municipales con el fin de lograr superar esta compleja situación.

Explicó que por fortuna nadie salió lesionado, pero ahora la dificultad se centra en que quedaron solo con lo que tenían puesto y urge reconstruir su vivienda. En cuanto a las causas prefirió abstenerse de brindar información sobre el tema, aunque todo parece ser que fue provocado por eso avanzan las respectivas investigaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con profundo honor y genuino orgullo, la Universidad La Gran Colombia Armenia anuncia, que: exaltará con la más alta dignidad académica, el título de Doctor Honoris Causa en Administración de Empresas, al señor Jorge Camilo Vergara Guzmán, en reconocimiento a una vida consagrada al progreso, al liderazgo ejemplar y al invaluable legado forjado para el Quindío y para Colombia.

Por lo anterior, la Universidad La Gran Colombia Armenia, reconocerá el legado del señor Jorge Vergara Guzmán en un acto solemne que se realizará hoy jueves 2 de octubre del año 2025, en el auditorio Simón Bolívar, a partir de las 4 pm. En esta ceremonia de Grado Honoris Causa, conferirá esta distinción, como testimonio de admiración y gratitud por su contribución perdurable a la grandeza de nuestra región y de nuestro país

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ministerio de comercio entregó la placa oficial que reconoce a Filandia, Quindío, como uno de los ‘Best Tourism Villages 2023’, una distinción de ONU Turismo

Este reconocimiento internacional ratifica a Filandia como ejemplo de sostenibilidad, desarrollo comunitario y orgullo territorial. Un municipio que demuestra cómo el turismo bien gestionado puede transformar vidas, proteger la cultura y preservar la esencia de nuestros pueblos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas realizada en Chile estudiantes de Armenia de los colegios GI School y Teresita Montes ganaron 2 medallas de bronce y una mención de honor en representación de Colombia en este evento

Estamos hablando de Miguel Ángel Aristizábal del colegio GI School de Armenia logró medalla de bronce, y Jholger Santiago Enríquez del colegio Teresita Montes de Armenia logró medalla de bronce y María José Aristizábal del colegio GI School recibió una mención de honor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el Gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya se posesionó como nueva secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, la ingeniera civil Vanessa Katherine Rincón Gaviria, profesional con más de seis años de experiencia en el sector público y tres en el privado.

Su trayectoria incluye labores en la alcaldía de Salento en obras públicas, así como en la Gobernación del Quindío, donde se desempeñó como jefe social y directora vial; cargos que fortalecieron su conocimiento en gestión de infraestructura y desarrollo territorial, reemplaza en el cargo a Luis Guillermo Agudelo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Con dos medallas de bronce, la Liga Quindiana de Bádminton dejó en alto el nombre del departamento en el primer Torneo Perla del Otún Future Series 2025, certamen internacional realizado en Pereira con participación de delegaciones de América, Europa y Asia.

La campeona de Juegos Nacionales 2023, María Yulieth Pérez Tangarife, consiguió bronce en dobles femenino junto a una deportista de Cundinamarca En dobles masculino, Nicolás Morales y Sergio Zapata alcanzaron el bronce

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) realizará este jueves 2 de octubre, a las 9:00 a. m., en sus oficinas, la sesión oficial del comité evaluador encargado de seleccionar a los deportistas, entrenadores y equipos que serán reconocidos en el marco del Día del Deportista de Armenia 2025.

El acto de exaltación se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, a las 5:00 p. m., en el recinto del Concejo Municipal, y será presidido por el alcalde de Armenia, James Padilla García, junto al director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, los concejales y representantes del sector deportivo. La cita busca enaltecer la disciplina, constancia y logros de los atletas que han dejado en alto el nombre de la ciudad.