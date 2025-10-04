Kompany se rindió en elogios a Luis Díaz tras su doblete ante Frankfurt

Luis Díaz jugó un espectacular partido ante Frankfurt en condición de visitante por la sexta fecha de la Bundesliga. El futbolista colombiano fue titular con Bayern Múnich, disputó 88′ minutos en la cancha y marcó don goles muy importantes, para el triunfo 3-0 ante el equipo local.

Tan solo a los 15 segundos de haber arrancado el compromiso, llegó el primer gol de ‘Lucho’. En el segundo gol que fue obra del delantero ingles, Harry Kane, también participó con la asistencia y sobre los minutos finales puso el 3-0, para cerrar el nuevo triunfo del equipo ‘bávaro’.

¿Qué dijo Kompany sobre Luis Díaz?

Cuando finalizó el partido el entrenador de Bayern, Vincent Kompany, atendió a los medios de comunicación y no desaprovechó la ocasión para elogiar lo que ha sido el rendimiento del colombiano.

“Considerando que esta es la primera temporada y los primeros pasos en Alemania de Luis Díaz, ha sido impresionante. Su actividad y energía encajan bien en el equipo, siempre está involucrado”, mencionó el DT belga.

Los elogios siguieron para ‘Lucho’ tras haber anotado su primer doblete vistiendo la camisa de Bayern Múnich. “Él trabaja muy duro por el equipo y no hay presión de mi parte hacia él, no le estoy pidiendo que haga cosas que a los otros no le pido. Como dije, su energía le viene muy bien al equipo” comentó Kompany.

También habló sobre la alegría que se le ve a Luis Díaz y las sensaciones que deja en el grupo. “Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Esos son precisamente los jugadores que se necesitan, los que dan lo mejor de sí mismos semana tras semana”.

El próximo partido de Bayern Múnich será el clásico contra Borussia Dortmund, el próximo 18 de octubre. Esto tras la fecha FIFA de amistosos en los que la Selección Colombia enfrentará a México y Canadá en territorio estadounidense.