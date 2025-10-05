Resultados Lotería de Boyacá HOY 4 de octubre 2025: estos son los ganadores

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas y reconocidas del país, continúa siendo protagonista cada fin de semana al entregar millonarios premios a sus jugadores. Su sorteo oficial se realiza todos los sábados a las 10:40 de la noche, y miles de colombianos participan con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.

Tradición y emoción en cada sorteo

El atractivo de este juego radica en que el resultado depende exclusivamente del azar. Esa incertidumbre es la que genera emoción en los apostadores, pues un solo número puede marcar un antes y un después en la vida de cualquier persona.

Los billetes de la Lotería de Boyacá se ofrecen a través de diferentes canales. Están disponibles con vendedores autorizados en las calles, quienes presentan múltiples series y números para escoger, o en puntos aliados como Supergiros y Efecty. Además, quienes prefieran la comodidad digital tienen la posibilidad de comprar en línea desde la página oficial de la entidad.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 4 de octubre

En el más reciente sorteo, realizado el 4 de octubre el número favorecido fue el:

Por jugarse

¿Qué premios entrega la Lotería de Boyacá?

El plan de premios que maneja esta lotería se encuentra entre los más atractivos de Colombia, con cifras que pueden cambiar la vida de cualquier ganador. Actualmente, el esquema de premiación incluye:

Premio Mayor : $15.000 millones.

: $15.000 millones. Premio Fortuna : $1.000 millones.

: $1.000 millones. Premio Alegría : $300 millones.

: $300 millones. Premio Ilusión : entre $100 y $300 millones.

: entre $100 y $300 millones. Premios Berraquera : cuatro premios de $50 millones cada uno.

: cuatro premios de $50 millones cada uno. Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones.

: 15 premios de $20 millones. Premios Valentía: 36 premios secos de $10 millones.

Cada categoría depende de la coincidencia del número y la serie, lo que amplía las oportunidades de obtener un beneficio económico.

Cómo reclamar el premio si eres ganador

El proceso para reclamar depende del valor del premio obtenido:

Ganancias menores a 50 UVT : se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados, presentando el billete ganador.

: se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados, presentando el billete ganador. Premios entre 50 y 150 UVT : el jugador debe diligenciar el formulario impreso al reverso del billete y entregarlo en las oficinas de la lotería.

: el jugador debe diligenciar el formulario impreso al reverso del billete y entregarlo en las oficinas de la lotería. Premios superiores a 150 UVT: los ganadores deben acercarse a la sede principal en Tunja o enviar la solicitud al correo electrónico oficial (premios@loteríadeboyaca.com) para iniciar el trámite de validación.

La importancia de jugar responsablemente

Si bien el sueño de ganar una fortuna mueve a millones de jugadores, la entidad insiste en la necesidad de participar de forma consciente y responsable. La Lotería de Boyacá no solo entrega premios, sino que también destina recursos a proyectos de salud en el departamento, lo que convierte a cada billete comprado en un aporte social.

En conclusión, cada sábado la Lotería de Boyacá sigue escribiendo historias de suerte, ilusión y esperanza. Ya sea a través de vendedores tradicionales, puntos físicos o internet, los participantes tienen múltiples opciones para tentar la suerte y, quién sabe, convertirse en los próximos millonarios de Colombia.