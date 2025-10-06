Cayó guerrillero que secuestró a reconocida médica en el norte del Valle

Fue capturado alias Jhon Northon, presunto jefe financiero del disidencia de las FARC, Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. El sujeto es señalado como presunto responsable del secuestro de la médica Daniela Hernández y sus dos hijos menores de edad, ocurrido el 14 de agosto de 2025 en el casco urbano del municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, alias Jhon Northon delinquía bajo las órdenes de alias Mira o Gersain, segundo cabecilla del Frente 57, y había sido designado para liderar un brazo armado que buscaba el control territorial en zonas rurales de Sevilla, Bugalagrande y Tuluá.

Las autoridades lo vinculan con una serie de hechos criminales que incluyen:

31 de agosto de 2024: Secuestro del colomboamericano William Rivera en la vereda La Milonga, Sevilla.



31 de enero de 2025: Retención ilegal de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Sevilla.



16 de abril de 2025: Hostigamiento al Batallón de Alta Montaña del Ejército en Génova, Quindío.



14 de agosto de 2025: Secuestro de la médica Daniela Hernández y sus hijos.



17 de agosto de 2025: Homicidio de Albeiro Pérez Moreno, alias ‘Gorgojo’, en Bugalagrande.



30 de agosto de 2025: Ataque con granada a la subestación de Policía en San Antonio, Sevilla.



30 de agosto de 2025: Doble homicidio de Mesías Escalante y Jhanet Molina en la vereda El Recreo, Sevilla.



26 de septiembre de 2025: Asesinato de una mujer en el corregimiento de Ceilán.



Durante el operativo de captura fueron incautados:

2 armas de fuego



2 motocicletas



5 libros de cobro de extorsión



278 panfletos intimidatorios



4 teléfonos celulares



3 cintelas, 1 pañoleta, 3 pantalones verdes



2 perneras porta pistola



4 valeras con mensajes extorsivos del Frente 57



115 cartuchos y 3 proveedores para pistola



La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que alias Jhon Northon era el encargado de sembrar el terror en los municipios mencionados, mediante extorsiones y acciones violentas. Actualmente se encuentra bajo custodia y se adelantan las audiencias de imputación de cargos.