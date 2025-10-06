¿Era penalti sobre Alfredo Morelos para Nacional? Esto opinan los especialistas

Alfredo Morelos cambió por gol el penalti que le sancionaron a favor ante el Chicó / Twitter: @nacionaloficial.

El empate 1-1 entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional estuvo marcado por una fuerte polémica arbitral. El VAR y el árbitro del partido sancionaron un penalti para los antioqueños a los 90+3 minutos, el cual cambió por gol Alfredo Morelos a los 90+7 minutos.

La jugada se generó tras un pase entre líneas de Andrés Felipe Román para Morelos, que ante el marcaje de Arlen Banguero, se lanzó al suelo por una sujeción en el área. Inicialmente el árbitro Jairo Mayorga no sancionó nada, posteriormente, ante el llamado del VAR y la revisión, indicó el lanzamiento desde el punto blanco.

A cargo del VAR se encontraba Nicolás Gallo, uno de los árbitros más elogiados por su labor en el videoarbitraje. Algo a lo que se refirió en la rueda de prensa posterior al partido el asistente técnico del Chicó, Pedro Alzate, quien asistió en lugar de Flabio Torres, expulsado durante el juego.

¿Qué opinaron los analistas arbitrales sobre la jugada?

Los distintos analistas arbitrales del país coincidieron en afirmar que dicha acción no les parecía penalti, indicando que el delantero Alfredo Morelos se dejó caer en el área tras sentir el contacto de su defensor.

José Borda

NO ERA PENAL

En CHICÓ vs NACIONAL ante llamado del VAR el árbitro Mayorga dio el penal por falta de Banguero sobre Morelos, NO veo penalti porque la intensidad del contacto al sujetar es leve y no le impidió el accionar normal en la carrera. Morelos se deja caer ¿Cómo la vieron? pic.twitter.com/pofydRqtex — Jose Borda (@Borda_analista) October 6, 2025

Wilmer Barahona

Terrible:@BCHICOFCOFICIAL vs @nacionaloficial

Liga 2 Colombia

Fecha 14

Árbitro: Jairo Mayorga

Var: Nicolas Gallo



Minuto 90+4: Nunca es falta...

Sí lo sujeta, pero su caída no tiene que ver con esta acción. El delantero se deja caer.



Muy mal Gallo...muy mal Mayorga. pic.twitter.com/Oqnj7NsRsB — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) October 6, 2025

VAR Central

🤔 Jmmmm no sé Rick. Este es el famoso caso de "lo fabricó" el jugador. Yo no creo que Alfredo Morelos caiga por ese intento de sujeción del defensor. Veo una clara exageración. Para mí no hay penal. Llamó el VAR Nicolás Gallo y Mayorga lo sancionó.

pic.twitter.com/i49UjVuPj5 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 6, 2025

¿Qué dijo Boyacá Chicó?

En la rueda de prensa posterior al partido, Pedro Alzate expresó su molestia por la decisión arbitral, asegurando que era una acción que en un torneo Conmebol o FIFA no se sancionaría, además añadió que Nacional no necesita que “le regalen nada”.

“Nacional no necesita que le regalen nada, o sea, con la calidad, con la cantidad de jugadores que tiene, son jugadores complejos, un equipo complejo, y nosotros con nuestras herramientas somos un equipo humilde, sencillo, trabajador, luchador y eso nos desmotiva“, mencionó al respecto.

Y concluyó: “Yo creo que el arbitraje tendría que mejorar estas jugadas tan puntuales, tan polémicas. Unos dirán que sí, otros dirán que no, pero uno se pone a verla más claramente, más pausadamente y es una jugada muy normal de juego.Para mover a Morelos, hay que, mejor dicho, hacer una falta muy grande, y en la forma en la que cayó, no creo que haya sido por ese tipo de medio sujeción".