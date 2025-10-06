El caldense Yeison Alejandro Rincón, competirá en el Panamericano de ciclismo de montaña en Chile

Manizales

El ciclista salamineño Yeison Alejandro Rincón viajará el 8 de este mes a Arica (Chile), para participar en el Panamericano de Ciclismo de Montaña XCM 2025, donde se citarán los mejores exponentes de América, por lo que la expectativa es alta.

“Es motivante representar al país y lo haremos de la mejor manera. Esto será en el desierto más árido del mundo, la ventaja es que tendremos una temperatura de 17 a 20 grados centígrados. Habrá competidores de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y los mejores del continente, entre ellos, el actual campeón, el chileno Sebastián Gesche, quien estará en casa, pero llegaré bien preparado a esta competencia”, expresa Yeison Alejandro Rincón.

Victorias de Rincón Álvarez

Copa América en Colombia y Perú.

Vuelta a la juventud en Guatemala.

Campeón nacional sub-23.

Vuelta a Colombia 2020.

Campeón del reto de Quetzaltenango, Guatemala 2021.

Vuelta al Tolima 2021.

Campeonato Nacional MTB 2022.

Nacional de ruta 2022.

Leyenda del Dorado.

Precisamente, la Alcaldía de Salamina, se unió a la causa y por eso apoyará al deportista en esta nueva competencia, en la que se espera tenga un buen protagonismo, como lo ha hecho en Colombia y Guatemala. Franklin Henao, secretario General de Salamina.

“Apoyamos a este deportista de alto rendimiento que nos ha representado en el territorio internacional, él heredó el ciclismo por su padre, se ha destacado dentro de muchos competidores internacionales, por eso nos unimos para apoyar a Yeison en el panamericano”. El ciclomontañista Yeison Rincón es el vigente campeón de la competencia La leyenda del Dorado.