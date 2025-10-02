Un joven de 18 años, señalado de tentativa de feminicidio, fue capturado en Caldas

Manizales

En las últimas horas, un hombre de 18 años fue detenido en zona rural de Belalcázar (Caldas) por ser el presunto responsable de una tentativa de feminicidio ocurrido en el departamento del Tolima. El alcalde Fabio Andrés Ramírez, entrega en el reporte que el señalado desempeñaba labores agrícolas.

“Se trata de Juan Esteban Ledesma, de 18 años, oriundo de Fresno (Tolima). Según la información suministrada, este hombre es agricultor y a eso se dedicaba acá en el municipio y, justo cuando realizaba estas labores, fue capturado por el CTI”.

La diligencia fue ejecutada por el grupo de capturas del CTI de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas se desarrollarán las respectivas audiencias.

