“Si la Nueva Eps no nos paga vamos a cerrar los servicios”: Gerente Clínica Santa Sofía Manizales

Manizales

El Hospital Santa Sofía de Manizales anunció la suspensión de servicios paulatinamente a usuarios de La Nueva Eps. Las deudas ascienden a más de 12 mil millones de pesos.

Carlos Alberto Piedrahita, gerente de Santa Sofía, informó que algunos servicios como imágenes diagnósticas entre otras están suspendidas y anunció que la próxima semana si no hay pagos se cerrarán por completo todos los servicios

“Ya son cinco mil millones de pesos de deudas que se corrigieron de devoluciones que nos deben de cartera y ya lo solucionamos, ya corregimos todo lo que tenemos que corregir y seguimos viendo que no nos pagan y en total son 12 mil millones de pesos de cartera con la Nueva Eps”, dijo Piedrahita.

Santa Sofía ha sido la única clínica de la ciudad que nunca ha cerrado servicios a usuarios de la Eps en Manizales

“Estamos cerrando paulatinamente y de este fin de mes de no tener el pago total de lo que nos adeudan, vamos a cerrar totalmente servicios a la Nueva EPS. La pregunta que le hacemos a la doctora Polanía entonces, ¿quién va a garantizar la atención de servicios de tercer nivel en Caldas cuando somos el único que estamos prestando servicios de tercer nivel a la población pobre del departamento de la nueva EPS?”, puntualizó el gerente.