Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 6 al 9 de octubre: conozca aquí los horarios y los barrios afectados

Durante esta semana varios sectores de la ciudad estarán sin servicio de agua, según lo anunció el Acueducto de Bogotá, entérese aquí de las razones y otros detalles

Nuevos cortes de agua en Bogotá y Soacha: más de 15 barrios sin suministro del 19 al 23 de mayo/ Foto Acueducto de Bogotá

Adriana Bibiana Mejía

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la cual se encarga de la gestión integral del uso del recurso hídrico en la ciudad, captando, almacenando, tratando, distribuyendo y disponiendo aguas residuales, anunció que a partir de este lunes 6 de octubre, habrá cortes de agua en la capital.

Las razones que dio la entidad fue, que debido a obras de mantenimiento para que el agua llegue limpia y tenga un mayor alcance en otros sectores, se tomó la decisión de hacer estos recortes para evitar que en medio de estos mantenimientos, ocurra un accidente.

Cortes de agua en algunas zonas y barrios para esta semana del 6 al 9 de octubre

Un dato a tener en cuenta, es que los días y barrios se asignan según la fecha en la que se haga el mantenimiento, de tal forma. Por otro lado, los horarios que se establecieron van desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas, esto quiere decir, hasta el siguiente día volvería cerca de las 9:00 a.m., siendo así, esta será la organización que tendrán los recortes esta semana:

Lunes 6 de octubre

Localidad de Fontibón

  • El Tintal Central. De la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 86 a la carrera 96A.

Martes 7 de octubre

Localidad de San Cristóbal

  • Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel: de la calle 18 sur a la calle 48 sur, entre la carrera 4 este a la carrera 20 este.

Localidad de Puente Aranda

  • Milenta: de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

  • Tunal: de la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur.

Localidad de Los Mártires

  • Voto Nacional: de la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 11 a la avenida calle 13.

Localidad de Fontibón

  • Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24.

Localidad de Tunjuelito

  • Samoré: de la diagonal 51A sur a la calle 47A sur, entre la carrera 25 a la carrera 33.

Localidad de Bosa

  • Bosa Centro: de la calle 63 a la calle 65, entre la carrera 80C a la carrera 80N.

Localidad de Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette:

  • De la avenida calle 12 a la calle 16, entre la avenida carrera 72 a la transversal 75.
  • De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre la avenida carrera 72 a la carrera 79A.
  • De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80.
  • De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.

Miércoles 8 de octubre

Localidad de Fontibón

Modelia: de la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G. Desde las 7:00 a. m.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas: de la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14.

Localidades de Chapinero y Usaquén

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte: de la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 116.

Localidad de Suba

Estoril, Pasadena: de la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108.

Localidad de Suba

Britalia: por la carrera 54, entre la calle 169 a la calle 170.

Localidad de Puente Aranda

Ciudad Salitre Sur Oriental: de la carrera 50 a la carrera 55, entre la calle 22 a la calle 22A.

Localidad de Usme

  • La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir. De la avenida carrera 14 (Avenida Caracas) a la transversal 3B este, entre la diagonal 54F sur a la calle 67A Bis sur.

Localidad de San Cristóbal

  • Vitelma: de la carrera 2 este a la carrera 4B este, entre la calle 6C sur a la calle 9 sur.

Localidad de Bosa

  • Laureles: de la carrera 80R a la carrera 81, entre la calle 75 a la calle 77.

Jueves 9 de octubre de 2025

Localidad de Usme

  • Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama: área 1 de la carrera 7 a la carrera 7 este, entre la calle 65 sur a la calle 70 sur.
  • Área 2: de la carrera 2 este a la carrera 9 este, entre la calle 48 sur a la calle 55 sur.

Localidad de Suba

  • Granada Norte, Cantagallo, Britalia: de la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D.

Localidad de Kennedy

  • Pio XII: de la calle 6B a la calle 7A Bis C, entre la carrera 78 a la transversal 78C.

Localidad de Kennedy

  • Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy:de la diagonal 2 a la calle 38C sur, entre la carrera 78K a la avenida carrera 80.
  • De la avenida calle 6 a la calle 37 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.De la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 78B a la avenida carrera 72.

Localidad de Teusaquillo

  • Quinta Paredes: de la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26. Desde las 10:00 a. m.

Localidad de Puente Aranda

  • El Remanso: de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50.

Localidad de San Cristóbal

  • Barcelona Sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio: de la calle 38A sur a la calle 30A sur, entre la carrera 5A a la carrera 10.

Localidad de Tunjuelito

  • Fátima: de la calle 52B sur a la calle 47 sur, entre la carrera 33 a la transversal 44.

