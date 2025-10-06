Bogotá fortalecerá protección de 3.500 hectáreas estratégicas para el agua mediante nuevo convenio

El agua que resguarda Sumapaz surte a algunos habitantes del sur de Bogotá. La Empresa de Acueducto utiliza este recurso hídrico en el embalse de La Regadera( Foto: Tomás Ortiz )

La Administración Distrital, en cabeza del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, firmó un convenio con Conservation International Colombia para ejecutar la segunda fase del programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH), orientado a proteger un mínimo de 3.500 hectáreas estratégicas para el abastecimiento de agua de la ciudad y la región entre 2025 y 2027.

Según lo informado por el Distrito, el acuerdo permitirá fortalecer las acciones de conservación y restauración en áreas rurales de las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, así como en el área de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza.

Además, tiene como objetivo consolidar mecanismos de seguimiento y monitoreo que garanticen la efectividad del programa y el reconocimiento de las comunidades rurales que contribuyen a la preservación de los ecosistemas.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señaló que este instrumento incentiva la participación de las comunidades que habitan zonas de páramo y bosque altoandino, mediante acuerdos voluntarios que promueven la conservación del recurso hídrico y evitan actividades que afecten la sostenibilidad ambiental.

Por su parte, el director ejecutivo de Conservation International Colombia, Carlos Costa, destacó que la alianza fortalece la gestión ambiental distrital al articular capacidades institucionales y comunitarias para la protección de ecosistemas clave.

El convenio suscrito entre la Administración Distrital y Conservation International Colombia constituye un paso en la implementación del programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos, orientado a fortalecer la conservación de áreas estratégicas para el abastecimiento de agua en Bogotá y la región.