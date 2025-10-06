Copa Libertadores Femenina: Así quedó Santa Fe en el Grupo A tras perder con Independiente del Valle

Independiente Santa Fe cayó en su segunda presentación en la Copa Libertadores femenina que se celebra en Argentina, luego de ser superado 1-0 por Independiente del Valle de Ecuador, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

El único gol del partido lo convirtió la delantera cubana Cecil Aldana a los 33 minutos del encuentro, luego de una gran acción sobre la banda izquierda de Yaritza Valencia para rematar de primera de pierna zurda, anticipándose a la defensora.

Las ecuatorianas terminaron el partido con una jugadora menos, debido a la expulsión de la misma anotadora del gol a los 63 minutos tras revisión del VAR, algo que no pudo aprovechar el equipo bogotano para igualar el marcador.

A primera hora, Corinthians de Brasil, vigente campeón, aprovechó la debilidad de Always Ready, goleándolo 11-0 y asumiendo el liderato del Grupo A del certamen.

Precisamente, el club brasileño será el próximo rival de Santa Fe el próximo miércoles. El juego dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana, y se celebrará en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Tabla de posiciones Grupo A

Posición Equipo Puntos Diferencia 1. Corinthians 4 +11 2. Independiente del Valle 4 +1 3. Independiente Santa Fe 3 +6 4. Always Ready 0 -18

Partidos de la tercera fecha de la Libertadores Femenina