Copa Libertadores Femenina: Así quedó Santa Fe en el Grupo A tras perder con Independiente del Valle
Cecil Aldana anotó el único gol del encuentro en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
Independiente Santa Fe cayó en su segunda presentación en la Copa Libertadores femenina que se celebra en Argentina, luego de ser superado 1-0 por Independiente del Valle de Ecuador, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
El único gol del partido lo convirtió la delantera cubana Cecil Aldana a los 33 minutos del encuentro, luego de una gran acción sobre la banda izquierda de Yaritza Valencia para rematar de primera de pierna zurda, anticipándose a la defensora.
Las ecuatorianas terminaron el partido con una jugadora menos, debido a la expulsión de la misma anotadora del gol a los 63 minutos tras revisión del VAR, algo que no pudo aprovechar el equipo bogotano para igualar el marcador.
A primera hora, Corinthians de Brasil, vigente campeón, aprovechó la debilidad de Always Ready, goleándolo 11-0 y asumiendo el liderato del Grupo A del certamen.
Precisamente, el club brasileño será el próximo rival de Santa Fe el próximo miércoles. El juego dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana, y se celebrará en el Estadio Florencio Sola de Banfield.
Tabla de posiciones Grupo A
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Diferencia
|1.
|Corinthians
|4
|+11
|2.
|Independiente del Valle
|4
|+1
|3.
|Independiente Santa Fe
|3
|+6
|4.
|Always Ready
|0
|-18
Partidos de la tercera fecha de la Libertadores Femenina
- Corinthians vs. Santa Fe / miércoles de octubre a las 6 de la tarde
- Independiente del Valle vs. Always Ready / miércoles de octubre a las 6 de la tarde