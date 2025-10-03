“Colombia va a competir para ganar el Mundial Sub-17”: Carlos Paniagua, DT de la Selección Femenina

La Selección Colombia Sub-17 viajará el próximo 11 de octubre a Marruecos, para jugar la Copa del Mundo que se disputará en territorio africano. El combinado nacional se ubica en el grupo E, junto a España, Costa de Marfil y Corea del Sur, rivales directos con los que se enfrentara en la primera etapa del campeonato.

El debut de Colombia en el Mundial será ante un viejo conocido, la Selección de Española, el domingo 19 de octubre, actual subcampeona del mundo, con el que ya se ha enfrentado en varias ocasiones. Recientemente en la edición de República Dominicana 2024, donde se vieron las caras en la fase de grupos con victoria 2-1 a favor de las españolas.

Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-17 ultima detalles para el Mundial de Marruecos

También coincidieron en la final de la Copa del Mundo de 2022, en el que el título se lo quedaron las ‘rojas’. En aquella Selección Colombiana, la delantera Linda Caicedo comandaba el ataque. Además, esta edición trae algo especial, será la primera vez que 24 naciones en busca del título como campeonas del mundo de esta categoría.

Fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenino 2025 / FIFA Ampliar

¿Qué dijo Carlos Paniagua sobre el Mundial Femenino Sub-17?

El entrenador Carlos Paniagua dirigirá su novena cita orbital con las divisiones inferiores. Previó al viaje a Marruecos, habló en zona mixta sobre las expectativas que se tiene para este Mundial, cuando adelantan un microciclo en la sede la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

“Es un grupo difícil, como todos en el Mundial. Primer Mundial Sub-17 con 24 selecciones... Nosotros, primero que todo buscamos representar bien el país, que este grupo de jugadoras disfruten estos torneos, a la vez es un proceso muy bonito para ellas, en lo que sueñan con llegar en un futuro a hacer presencia en una selección de mayores. Nosotros siempre trabamos para ganar y vamos a ir a competir para ganar”. Explicó el entrenador de la ‘Tricolor’ colombiana.

Le podría interesar: Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA: sorpresas en la lista de Néstor Lorenzo

De cara al primer partido del equipo en el Mundial, Paniagua comentó que ha seguido muy de cerca al equipo español. Incluso habló con su exentrenador, Gozalo Kenio, el cual le confesó que el proceso de las ‘rojas’ es desde niñas: “Es un orgullo para nosotros volver a enfrentar a unas campeonas del mundo, esperemos que en ese debut nos vaya bien... Es muy importante sumar un buen resultado”.

🗣️🇨🇴 Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina sub-17, habló sobre los objetivos de la Tricolor pensando en el Mundial de la categoría.



📹 Esto le contó a @sebabejag y @lauraximenarei2 https://t.co/v6Dg5K0YVY pic.twitter.com/50n9PFu1ST — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) October 3, 2025

En las declaraciones también estuvo la guardameta Isabella Tejada, jugadora actual de Independiente Medellín, quien comentó sobre las sensaciones que tiene el equipo, ante esta competencia tan relevante en sus carreras.

“La cohesión grupal cada vez viene en aumento, con el profe, el equipo, las jugadoras, venimos haciendo un excelente trabajo en el campo, afinando cositas, detalles y queremos la mejoría del grupo en su totalidad” indicó Isabella.

Le podría interesar: Santa Fe humilla a Always Ready en el debut por Libertadores Femenina 2025: Resumen y goles

“Siento que cada vez que llegamos aquí el grupo viene mejor, tanto en la parte mental como en la física también. Es un equipo que viene en una mejoría constante, empezamos desde abajo y venimos en un aumento increíble, cada jugadora viene aportándole lo mejor a este equipo”. Comentó la arquera de la Selección Colombia.