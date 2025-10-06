Clínica San Rafael: salida de especialistas obedece a modificación contractual por crisis financiera

El Hospital Universitario Clínica San Rafael, informó que la salida de un grupo de especialistas de la intitución, obedece a la modificación del modelo de contratación para determinados médicos, situación por la qu indican, no afectará la atención de los pacientes.

Aseguran que el personal que no continuará bajo el sistema contractual anterior representa tan solo el 3,5 % de la planta total, la cual está compuesta por 1.638 colaboradores, y el cambio fue propuesto a 69 profesionales; de ellos, 58 salen del modelo anterior e inician proceso de negociación para vinculación bajo el modelo propuesto.

La razón para realizar este cambio, se debe a la crítica situación financiera que atraviesa el sector de la salud en Colombia, el cual, a pesar de las estrategias planteadas, el conexto económico, no ha mejorado.

“Somos conscientes de que las decisiones generan algunas afectaciones, pero el contexto impuesto sobre los prestadores hace inevitable adaptar nuestra operación, para así poder brindar la mejor atención posible a los usuarios”, indica la institución.

A este panorama se suma, la cartera adeudada por las EPS a la institución, la cual asciende actualmente a más de $173.000 millones, de los cuales el 43,5% supera los 270 días de mora.

“Esta situación, vigente a pesar de múltiples esfuerzos de acercamiento para lograr acuerdos de pago, ha generado un fuerte impacto, reflejado en retrasos en la liquidez, limitaciones para la inversión y tensiones sobre el flujo de recursos necesarios para la operación diaria”, agregan.