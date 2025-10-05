Alertan despidos masivos de especialistas del Hospital Universitario San Rafael en Bogotá

El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, reveló que ha recibido denuncias de varios profesionales de la salud del Hospital Universitario San Rafael, alertando haber sido despedidos sin justificación alguna, o sin atribuir los despidos a un motivo específico, a pesar de que se ha indagado sobre la situación financiera del centro médico.

Son cerca de 20 los especialistas en cuestión, entre ellos pediatras, anestesiólogos, urgenciólogos, médicos internos, y más, que más allá de haber recibido una indemnización, cuestionan su salida, la cual, no tendrá reemplazo.

Esta situación, de acuerdo a lo que advierten, es que desde ya se ha visto afectada al atención a los pacientes que acuden a dicho hospital.

“Nos comentaban en el servicio de urgencias, pues se quedaron sin médicos urgenciólogos, quiere decir que la calidad de la atención para un servicio que es de alta complejidad, pues definitivamente estos especialistas no sobraban. Es decir, se requieren para atender a los pacientes con la calidad y la complejidad que se necesita (...) los servicios siguen llenos y los especialistas no fueron reemplazados”, señala Clemencia Mayorga Presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá.

Ante este panorama, solicitan al Ministerio de Trabajo que actúe inmediatamente para proteger tanto los derechos laborales, como el derecho a asociación sindical en la Clínica San Rafael, asunto por el que además se tiene una reunión programada para abordar el tema.

“Hemos respaldado esas acciones (denuncias de los especialistas) y entendemos que ya hay quejas puntuales en el Ministerio de Trabajo, y le estamos pidiendo que actúe inmediatamente”, señaló Clemencia Mayorga.