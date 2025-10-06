En 2025 se han confirmado más de 500 casos de meningitis: menores de 5 años son los más afectados

Durante el primer semestre de 205 se dispararon los casos de meningitis bacteriana en Colombia; según cifras del Instituto Nacional de Salud son más de 500 los contagios confirmados.

En menores de 5 años, los casos aumentaron un 21% frente al mismo periodo del año anterior, pues es la población más vulnerable debido a que su sistema inmune aún está en desarrollo.

La meningitis es una inflamación de las meninges, membranas que rodean el cerebro y la medula espinal, y especialmente la bacteriana, es el tipo más grave de meningitis y puede conllevar a otras afecciones graves, como la sepsis y la neumonía, y además, sus consecuencias conllevan a que hasta un 30% de los sobrevivientes presentan secuelas irreversibles que impactan gravemente su calidad de vida.

“Estas pueden incluir deterioro cognitivo, pérdida de la audición, problemas de visión, habla, lenguaje, memoria y comunicación, así como amputaciones de extremidades, muchas de las cuales requieren tratamiento y cuidados a largo plazo . Por eso insistimos en que la mejor forma de enfrentar esta enfermedad es anticiparse a ella,” explicó Élix Ramos, gerente médico de vacunas pediátricas de GSK.

Los sintomas de la meningitis, pueden confundirse en sus primeras horas con una gripe o resfriado, lo que retrasa el diagnóstico; en bebés se refleja la fiebre, irritabilidad, dificultad para alimentarse o somnolencia, mientras que en niños mayores de dos años se manifiesta con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómito y confusión.