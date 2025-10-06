Salud y bienestar

En 2025 se han confirmado más de 500 casos de meningitis: menores de 5 años son los más afectados

En niños y niñas los casos aumentaron un 21% frente al mismo periodo del año anterior

Doctor Hand Holding Brain . The importance of early diagnosis Concept

Doctor Hand Holding Brain . The importance of early diagnosis Concept / Deflet

Andrea Arenas

Durante el primer semestre de 205 se dispararon los casos de meningitis bacteriana en Colombia; según cifras del Instituto Nacional de Salud son más de 500 los contagios confirmados.

En menores de 5 años, los casos aumentaron un 21% frente al mismo periodo del año anterior, pues es la población más vulnerable debido a que su sistema inmune aún está en desarrollo.

La meningitis es una inflamación de las meninges, membranas que rodean el cerebro y la medula espinal, y especialmente la bacteriana, es el tipo más grave de meningitis y puede conllevar a otras afecciones graves, como la sepsis y la neumonía, y además, sus consecuencias conllevan a que hasta un 30% de los sobrevivientes presentan secuelas irreversibles que impactan gravemente su calidad de vida.

Estas pueden incluir deterioro cognitivo, pérdida de la audición, problemas de visión, habla, lenguaje, memoria y comunicación, así como amputaciones de extremidades, muchas de las cuales requieren tratamiento y cuidados a largo plazo . Por eso insistimos en que la mejor forma de enfrentar esta enfermedad es anticiparse a ella,” explicó Élix Ramos, gerente médico de vacunas pediátricas de GSK.

Los sintomas de la meningitis, pueden confundirse en sus primeras horas con una gripe o resfriado, lo que retrasa el diagnóstico; en bebés se refleja la fiebre, irritabilidad, dificultad para alimentarse o somnolencia, mientras que en niños mayores de dos años se manifiesta con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómito y confusión.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad