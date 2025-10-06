¡Cierre histórico! La Selección Colombia de Para Atletismo finalizó su paso por Mundial Nueva Delhi
De las 21 medallas conseguidas, 8 fueron conseguidas por vallecaucanos
Es la primera vez que en este certamen mundialista, el país ocupa el 6to. Lugar. Esto lo consiguió entre 52 países participantes, con 7 medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.
Los vallecaucanos no pasaron desapercibidos pues 8 de los 16 integrantes del equipo colombiano son oriundos del Valle del Cauca y obtuvieron 8 de las 21 medallas en este mundial:
Más información
Medallas de Oro:
- José Gregorio Lemos (F38) en el Lanzamiento de Jabalina
- Andrés Mosquera ‘Makina’ (F44) en el Lanzamiento de disco
Medallas de Plata:
- Luis Fernando Lucumí (F38) en el Lanzamiento de Jabalina
- José Albeiro Ramírez (T38) en los 400 metros
- Diego F. Meneses (F34) en el Lanzamiento de jabalina
- José Gregorio Lemos (F38) en la Impulsión de bala
- Erica Castaño (F55) en Lanzamiento de disco
Medallas de Bronce:
- Yeferson Suárez (T38) en los 400 metros
El campeón fue Brasil con 15 de oro, 20 de plata y 9 de bronce para un total de 44 medallas. El segundo puesto fue para China con 13 oros y el tercero para Irán con 9.