Cali

¡Cierre histórico! La Selección Colombia de Para Atletismo finalizó su paso por Mundial Nueva Delhi

De las 21 medallas conseguidas, 8 fueron conseguidas por vallecaucanos

Foto: redes sociales

Foto: redes sociales

Leslie Mariana Salazar

Es la primera vez que en este certamen mundialista, el país ocupa el 6to. Lugar. Esto lo consiguió entre 52 países participantes, con 7 medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

Los vallecaucanos no pasaron desapercibidos pues 8 de los 16 integrantes del equipo colombiano son oriundos del Valle del Cauca y obtuvieron 8 de las 21 medallas en este mundial:

Más información

Medallas de Oro:

  • José Gregorio Lemos (F38) en el Lanzamiento de Jabalina
  • Andrés Mosquera ‘Makina’ (F44) en el Lanzamiento de disco

Medallas de Plata:

  • Luis Fernando Lucumí (F38) en el Lanzamiento de Jabalina
  • José Albeiro Ramírez (T38) en los 400 metros
  • Diego F. Meneses (F34) en el Lanzamiento de jabalina
  • José Gregorio Lemos (F38) en la Impulsión de bala
  • Erica Castaño (F55) en Lanzamiento de disco

Medallas de Bronce:

  • Yeferson Suárez (T38) en los 400 metros

El campeón fue Brasil con 15 de oro, 20 de plata y 9 de bronce para un total de 44 medallas. El segundo puesto fue para China con 13 oros y el tercero para Irán con 9.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad