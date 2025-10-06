¡Cierre histórico! La Selección Colombia de Para Atletismo finalizó su paso por Mundial Nueva Delhi

Es la primera vez que en este certamen mundialista, el país ocupa el 6to. Lugar. Esto lo consiguió entre 52 países participantes, con 7 medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

Los vallecaucanos no pasaron desapercibidos pues 8 de los 16 integrantes del equipo colombiano son oriundos del Valle del Cauca y obtuvieron 8 de las 21 medallas en este mundial:

Medallas de Oro:

José Gregorio Lemos (F38) en el Lanzamiento de Jabalina

Andrés Mosquera ‘Makina’ (F44) en el Lanzamiento de disco

Medallas de Plata:

Luis Fernando Lucumí (F38) en el Lanzamiento de Jabalina

José Albeiro Ramírez (T38) en los 400 metros

Diego F. Meneses (F34) en el Lanzamiento de jabalina

José Gregorio Lemos (F38) en la Impulsión de bala

Erica Castaño (F55) en Lanzamiento de disco

Medallas de Bronce:

Yeferson Suárez (T38) en los 400 metros

El campeón fue Brasil con 15 de oro, 20 de plata y 9 de bronce para un total de 44 medallas. El segundo puesto fue para China con 13 oros y el tercero para Irán con 9.