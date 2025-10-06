Capturan en Viterbo, Caldas, a dos integrantes del Clan del Golfo

Manizales

El operativo fue realizado por el Batallón San Mateo con sede en el departamento de Risaralda, logrando capturar en el municipio de Viterbo en Caldas, de dos presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Identidad de los capturados

Los detenidos, un cabecilla conocido como “el Indio” y su compañera sentimental “Camila”, eran buscados por delitos ocurridos el 20 de agosto en la vereda La Frisolera de Belén de Umbría, Risaralda, así lo informó el teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo

Se presume que “el Indio” y “Camila” habían huido de Risaralda en busca de refugio en Viterbo en Caldas donde fueron capturados en zona urbana, se presume que al parecer, también intentaban escapar debido a la presión de las operaciones militares, destacó por su parte el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante Departamento de Policía de Risaralda.

“El Indio” es señalado como el segundo al mando del componente armado de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle y se le atribuyen la orden de otros homicidios en nombre de este grupo criminal.

Por su parte, “Camila” es señalada de llevar la contabilidad de la estructura criminal y fue judicializada por el delito de homicidio agravado en grado de cómplice, mientras que “el Indio” lo fue como autor material.