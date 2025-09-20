Banco de la República anunció que Bre-B entrará en funcionamiento partir del 23 de septiembre

El Banco de la República informó que la operación de Bre-B continúa avanzando de acuerdo con el cronograma establecido. El próximo martes 23 de septiembre el Banco Central inicia la operación del mecanismo operativo que soportará la liquidación de las operaciones del nuevo ecosistema las 24 horas del día y cualquier día de la semana.

En consenso con la industria financiera se ha decidido llevar a cabo una operación controlada con un número acotado de clientes entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre de 2025 para verificar la interoperabilidad plena entre los 5 sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras participantes del nuevo ecosistema de pagos.

Así, a partir del 6 de octubre el Banco de la República dará paso a la operación masiva de Bre-B y se marcará una nueva era en el funcionamiento del dinero en Colombia. Los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B que será integrado a las aplicaciones móviles y páginas Web de las entidades financieras.

Quienes ya realizan pagos inmediatos a través de las iniciativas privadas podrán continuar enviando y recibiendo sus transacciones de manera fácil, rápida y segura a través del nuevo botón o zona Bre-B en su entidad financiera.

Ana María Prieto, directora de sistemas de pago del BanRep, aseguró que desde julio se han registrado 14 millones de llaves en Bre-B.

¿Cómo se accede a Bre-B?

La forma como las personas pueden acceder a Bre-B es muy sencilla. Desde la aplicación de las entidades bancarias hay un botón que lleva directamente a la creación de las llaves con Bre-B y su registro.

Beneficios ‘Bre-B’: ¿Tiene restricciones?

Teniendo en cuenta las diferentes restricciones que presentaban en las diversas plataformas de transacciones digitales, en cuanto al tiempo que se demora en llegar el dinero, si el pago se realiza desde una entidad bancaria diferente o si se realizaba un fin de semana, el principal beneficio que ofrece Bre-B es la inmediatez. Las transferencias o pagos llegarán de forma rápida sin ningún inconveniente.