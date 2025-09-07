El nuevo rifirrafe entre Day Vásquez y el abogado de Nicolás Petro: esto se dijeron

Un nuevo rifirrafe se ha desatado en las redes sociales de Day Vásquez y el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, luego de que la precandidata presidencial Vicky Dávila diera a conocer que el hijo del presidente de la República, al parecer, sería imputado por nuevos delitos como celebración de contratos y falsedad de documentos.

Trino de Vicky Dávila:

Esperemos que Nicolás Petro no siga el ejemplo de Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno e íntimo de su papá. No se vaya a volar. https://t.co/TOFFyE3Yi2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 6, 2025

Luego de este trino, se pronunció el abogado de Nicolás Petro, quien cuestionó a la precandidata presidencial, alegando que "deje de usar a la Fiscalía como si fuera el megáfono de su campaña".

Seguido Carranza mencionó a Day Vásquez en un post.

Trino de Carranza:

Estimado señor:



Nadie discute que fiscales y jueces deben actuar con autonomía.



Lo que cuestionamos es que Victoria Eugenia @VickyDavilaH y Daysuris del Carmen ataquen esa autonomía cuando la #fiscalia NO HACE lo que a ellas necesitan para sus vengazas o su campaña.



Eso es… https://t.co/qNcutJfTSF — 𝕬𝖑𝖊𝖏𝖆𝖓𝖉𝖗𝖔 𝕮𝖆𝖗𝖗𝖆𝖓𝖟𝖆 (@HombreJurista) September 6, 2025

Ante esta situación, la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, respondió, señalando que está siendo “perseguida” y “perfilada” por el abogado de Alejandro Carranza.

Trino de Day Vásquez:

Señor, Que persecución tan horrible.



Lo que está claro aquí es que yo no mencioné absolutamente nada, pero aún así se sienten aludidos.



No entiendo cuál es el afán tuyo de mencionarme en cada trino que haces, todos los días me mencionas…



¡Supérenme! https://t.co/0k6SZmqi9P — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) September 6, 2025

Caracol Radio consultó sobre este tema al abogado Alejandro Carranza y esto fue lo que dijo: “Le he pedido a la Fiscalía General de la Nación que protejan a su testigo, por favor. Que la protejan dentro del marco de la ley y la constitución. Es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que hacerle el estudio de seguridad y darle los medios de producción, y yo mismo le he pedido y aprovecho estos micrófonos para decirles, por favor, protejan a Day Vázquez para que no se vaya del país, o para que no se vaya a hacer un auto atentado, o para que un tercero no vaya a hacer aquí cualquier cosa aprovechando estas circunstancias, esta situación tan irregular, y entonces esto termine siendo favorecido para la política y luego Vicky Dávila salga a decir que mire cómo el país se está destruyendo”.

¿Qué dijo sobre lo que sería una nueva imputación de su cliente?

También se le preguntó por lo que sería las supuestas nuevas imputaciones contra Nicolás Petro y si ya fueron notificados.

“Estamos sumamente sorprendidos con esto. Nosotros no tenemos idea, no nos han enviado nada. Lo que se recibió fue una amenaza de la señora (Vicky Dávila) en la que desde la mañana de ayer nos dijo que la Fiscalía estaba creyendo que iba a hacer la imputación. Y luego, como a las tres de la tarde sacó otro documento diciendo ella, acá está la imputación. Y es un formato que dice que le hicieron a las dos de la tarde. Es decir, la señora (Vicky Dávila) está unida con la fiscal Lucy Marcela Laborde, armando una nueva imputación, porque la semana pasada le dejamos claro al juez que el caso contra Nicolás fue una conformación de venganza, de intereses politiqueros para poder perseguir al presidente de la República”, indicó.