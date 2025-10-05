Yami Safdie y Manuel Turizo presentan su poderoso nuevo sencillo “Amor prestado”

La estrella argentina en ascenso de la música latina, Yami Safdie, se une al fenómeno global Manuel Turizo en “Amor Prestado”, un sencillo que refleja la intensidad, la pasión y el desamor de un amor que nunca puede ser completamente tuyo. Disponible desde el 2 de octubre, la canción combina letras profundas con ritmos urbanos contemporáneos y suaves toques de bachata, creando un sonido moderno, emotivo y atemporal.

Desde la primera nota, los oyentes se sumergen en una historia de momentos robados, pasión fugaz y desamor inevitable. La voz delicada y emotiva de Safdie se combina a la perfección con el tono potente y profundo del colombiano Manuel Turizo, creando una interacción vocal que eleva cada verso y convierte la canción en un himno inolvidable.

“Esta canción trata sobre la pasión y la pérdida existiendo al mismo tiempo”, dice Yami Safdie. “Se trata de darlo todo por un amor que nunca fue completamente tuyo. Queríamos capturar la belleza de ese sentimiento, pero también el dolor.”

“Trabajar con Yami fue increíble”, agrega Manuel Turizo. “Su voz, su energía y cómo pone el corazón en cada nota son inspiradores. Juntos queríamos contar una historia que se sintiera real, intensa e inolvidable.”

Esta colaboración se siente inevitable. Yami Safdie, reconocida por su honestidad emocional y visión artística audaz, se ha consolidado como una de las voces emergentes más impactantes de la música latina. Recientemente celebró su primera nominación a los Latin GRAMMY por Mejor Canción Pop con “Querida Yo”, su colaboración con el también colombiano Camilo, que se convirtió en un himno de empoderamiento y resiliencia para fans de todo el mundo. Manuel Turizo, cuyos éxitos globales continúan dominando los charts, aporta su sonido característico y su audiencia mundial, creando una colaboración imposible de ignorar.

“Amor Prestado” es más que una canción: es un viaje emocional. Invita a los oyentes a entrar en un mundo íntimo de amor fugaz, explorando la pasión, la nostalgia y el dolor que acompañan a dar el corazón a alguien que nunca podrás tener completamente. Cada ritmo, letra y matiz vocal transmite la intensidad de un amor robado y la agridulce realidad de dejarlo ir.

Con ambos artistas en la cima de su creatividad, “Amor Prestado” está destinado a tener un impacto cultural significativo, resonando en plataformas de streaming, radio y playlists alrededor del mundo. Es una canción para quienes alguna vez amaron con intensidad, incluso cuando el amor no estaba destinado a durar.