Los Ángeles Azules lanzan “Si Sabes Contar” con Yami Safdie y Luck Ra: cumbia cargada de nostalgia

Después de conquistar al público europeo con presentaciones memorables en Zaragoza, Madrid, Berlín y Londres, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules regresa con un nuevo lanzamiento que promete tocar fibras profundas: “Si Sabes Contar”, una colaboración con los cantantes argentinos Yami Safdie y Luck Ra.

La canción, que mezcla la cumbia tradicional con matices pop contemporáneos, retrata el dolor que deja el final de un gran amor. Con versos como “Si sabes contar, ya no cuentes conmigo”, el tema se convierte en una declaración firme de ruptura, envuelta en una melodía envolvente y bailable.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Los Ángeles Azules, quienes recientemente fueron reconocidos con el Premio Leyenda en los BYMA 2025 y figuran en el Top 500 de artistas más escuchados en Spotify.

La colaboración con Yami Safdie y Luck Ra no solo une generaciones, sino también países, consolidando el alcance internacional de la cumbia mexicana.

Yami Safdie, nominada por primera vez a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Pop por “Querida yo”, expresó su emoción por colaborar con la banda:

“Cuando arranqué mi carrera como cantante, uno de mis sueños era hacer una colaboración con Los Ángeles Azules. ¡Hoy puedo poner otro check a mi lista de deseos!”

Por su parte, Luck Ra, quien recientemente debutó en el primer lugar del Billboard Argentina Hot 100 con “Tu Misterioso Alguien”, continúa consolidando su proyección internacional, sumando esta colaboración a una etapa de crecimiento artístico que incluye su rol como coach en La Voz Argentina.

Los Ángeles Azules seguirán su gira internacional con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México, incluyendo dos fechas imperdibles en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 10 y 11 de diciembre.