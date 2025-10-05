VIDEO | James Rodríguez seduce a su nuevo técnico: gol para León ante Toluca

James Rodríguez volvió a reportarse con gol para León. Segundo consecutivo para el colombiano, líder de un equipo de Guanajuato que va en búsqueda de poder clasificar a los play-offs.

Esta vez, el capitán de la Selección Colombia marcó lo que fue el empate parcial de León ante Toluca, por la fecha 13 de la Liga de México en el Nou Camp. El equipo visitante se fue en ventaja al minuto 5 por intermedio de Jesús Angulo, pero León lo igualó mediante el capitán.

James, infalible desde el punto penal

Al minuto 35 del encuentro, Nicolás Castro le cometió penal a David Ramírez cuando entraba al área. El encargado de tomar el balón fue James, quien con un cobro categórico eligió el lado contrario al que se lanzó el portero Luis García.

Este fue el quinto gol de James con León en 29 partidos, en el que también cuenta con 8 asistencias. El más reciente había sido también de penal ante Mazatlán.

León, que no inició bien el partido, se creció en el juego de la mano de James, quien sobre el final del primer tiempo tuvo una clara, en la que definió de pierna derecha, pero el arquero atajó de gran manera.

Sin lugar a dudas un gol y una actuación del colombiano clave para tomar confianza de la mano del nuevo entrenador, Ignacio Ambriz, quien reemplazó a Eduardo Berizzo. El mexicano, sin debutar, le prometió a James que se iba a divertir en su equipo y jugar como lo hace con la Selección Colombia.