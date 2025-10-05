Economía

Tabla o plantilla para ahorrar $2.000.000 en 3 meses con el método 50/30/20 o 70/30

Conozca aquí dos plantillas de ahorro que permitirán $2.000.000 COP en 3 meses:

Daniela Puerto

Existen distinto métodos de ahorro que permiten garantizar una mejor economía para las personas, especialmente en el caso de verse comprometidas a una situación de emergencia, o para cumplir metas financieras como comprar un inmueble, un carro o realizar un viaje.

Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de una planificación clara, destinando cierto porcentaje del salario mensual al ahorro. Una opción bastante viable es con los métodos 50/30/20 y 70/30, que se han convertido en dos de las estrategias más utilizadas por los colombianos.

Cuál es la regla 50/30/20

Se trata de un método en el cual se dividen los ingresos mensuales en tres partes, de tal manera que queden así:

  • 50% de ingresos: Destinarlos para las necesidad básicas mensuales como el arriendo, los servicios, la alimentación y el transporte.
  • 30% de ingresos: Este porcentaje se destina para los gastos personales o gustos de la personas como entretenimientos, salidas, compras, etc...
  • 20% de ingresos: Siendo este el más mínimo , se usa para el ahorro o pago de deudas, en este orden de ideas, el dinero será destinado a metas financieras o para crear un fondo de emergencia.

En este orden de ideas, si una persona tiene como objetivo reunir $2.000.000 COP , puede usar esta regla durante tres meses y así poder recolectar esta totalidad. Como consejo financiero, se recomienda destinar una meta clara y un propósito con este dinero ahorrado.

Un ejemplo claro de cómo hacer el ahorros es: si una persona tiene un salario mensual de $2.500.000 COP y quiere usar el método 50/30/20, para ahorrar 2 millones en tres meses, debe hacerlo de la siguiente manera:

  • 50% del salario: $1.250.000 para necesidades básicas.
  • 30% del salario: $750.000 para salidas o entretenimiento.
  • 20% del salario: $500.000 COP para ahorro.

¿Qué es el método de ahorro 70/30?

Otro método de ahorro bastante efectivo es la regla 70/30, una alternativa más recomendada para quienes consideran que tienen un mayor control sobre sus gastos o desean ahorrar más rápido.

  • 70% del salario para gastos fijos y variables.
  • 30% de salario para ahorro.

En este caso, una persona con ingresos de $2.500.000 mensuales podría ahorrar $750.000 por mes, lo que permitiría alcanzar los $2.250.000 en solo tres meses, superando el objetivo inicial.

Aunque este método exige más disciplina, ofrece resultados más rápidos y fortalece los hábitos financieros personales.

Plantilla o tabla para ahorrar $2.000.000 en tres meses

Una manera práctica de cumplir con este método de ahorro es utilizar una plantilla de ahorro semanal o mensual. Esta herramienta permite visualizar el progreso y ajustar los montos según la capacidad económica.

Este es un ejemplo de tabla mensual usando el método 70:30

  • 70% del salario: $1.750.000 COP
  • 30% de salario: $750.000 COP

También se puede adaptar una plantilla semanal, en la que se reserve una cantidad fija cada semana para cumplir la meta en 12 semanas.

