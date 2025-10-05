Reforzarán medidas de seguridad en Armenia tras atentado a funcionario del Inpec

Armenia

A raíz del ataque sicarial que sufrió un dragoneante del Inpec cuando se movilizaba en una camioneta al sur de la ciudad, fue convocado un comité de seguridad para evaluar la situación.

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó que con las diferentes autoridades determinaron reforzar la presencia institucional con patrullajes y operativos en el perímetro de la cárcel San Bernardo de Armenia donde labora el funcionario.

“Se convocó al director de la Fiscalía, al señor comandante del departamento de policía al coronel Atuesta, el señor coronel Reales comandante del batallón Cisneros, el doctor Jorge Iván de derechos humanos de la Defensoría del pueblo, la doctora Marcela procuradora provincial, la doctora María Fernanda de derechos humanos de la alcaldía de Armenia donde el primer paso fue activar la ruta de seguridad y protección para el funcionario que fue víctima del atentado”, informó.

Asimismo, mencionó que el llamado fue cada uno de los directores de los establecimientos carcelarios para que den a conocer cualquier situación anómala con el fin de generar la intervención correspondiente por la alerta nacional con miembros del Inpec.

“Se generó la alerta a los directores de las cárceles para que cualquier situación fuera reportada de inmediato y sumado a esto se van a tomar medidas de seguridad en la parte externa de los establecimientos penitenciarios por parte de la Policía Nacional de nuestro Ejército Nacional", afirmó.

Además, dijo que fue activada la ruta de protección de derechos por al funcionario afectado por ser servidor público con el fin de evitar nuevos hechos y salvaguardar su vida.

Reiteró que Policía de la mano con la Fiscalía seccional avanzan con las respectivas labores investigativas para identificar a los responsables del atentado.

“De igual manera la fiscalía va a iniciar los trámites con Policía Judicial que está atendiendo el caso para la plena identificación de los autores y lograr así llevar a buen recaudo a los que hicieron el atentado. Es importante resaltar que este hecho se ha venido presentando desde el día de antier en varios establecimientos carcelarios y penitenciarios en el país", señaló.

Añadió: “Contamos con el acompañamiento de las autoridades, seguimos acompañando a todos los armenios y frente a un hecho de estos toda la interinstitucionalidad está presente para generar medidas de seguridad y contención de hechos similares en la ciudad”.

El funcionario es atendido en un centro asistencial porque aunque no recibió ningún impacto con arma de fuego las esquirlas de los vidrios de la camioneta le generaron algunas lesiones, pero no de gravedad.