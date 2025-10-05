Incendio en el barrio Zarabanda de Bucaramanga dejó 12 viviendas destruidas y dos personas heridas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un voraz incendio se registró en la madrugada de este domingo en el barrio Zarabanda de Bucaramanga, generando momentos de angustia entre los habitantes del sector y dejando un saldo de 20 viviendas afectadas, de las cuales 12 fueron consumidas totalmente por las llamas y 8 viviendas con daños considerables.

El reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga indica que la emergencia fue reportada hacia las 4:40 de la mañana y de inmediato, se activó el plan de respuesta con el despliegue de cuatro vehículos de atención, 14 unidades operativas, un carrotanque, una camioneta de ataque rápidoy dos máquinas contra incendios.

“Recibimos la llamada tipo 4:40 de la mañana y a las 4:45 ya había una máquina en el sitio. Fue necesario reforzar con más unidades debido a la magnitud del incendio. Estuvimos trabajando intensamente durante cerca de tres horas hasta lograr controlarlo completamente hacia las 7:30 de la mañana”, indicó Diego Rodríguez, director de bomberos de Bucaramanga.

En el lugar había material combustible:

Según el reporte, el fuego se propagó con rapidez debido a que en la zona existía abundante material combustible, lo que dificultó las labores de extinción. Los bomberos utilizaron aproximadamente 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido durante el operativo.

Viviendas destruidas y familias que lo perdieron todo

Las llamas destruyeron 12 casas y ranchos de manera total, mientras que otras 8 viviendas resultaron afectadas, presentando daños en muros, techos y fachadas.

Durante las labores, las unidades lograron rescatar seis cilindros de gas propano, cuatro de 40 libras y dos de 20 libras que representaban un riesgo adicional de explosión.

“El saldo que tenemos es de 20 viviendas afectadas, pero el informe oficial lo entregará la Oficina de Gestión del Riesgo, que ya está realizando el censo y la caracterización de las familias damnificadas”, explicó Rodríguez.

También, dos personas resultaron heridas durante la emergencia. Ambas recibieron atención prehospitalaria en el sitio y fueron valoradas por los organismos de socorro, no se registraron víctimas fatales.

Además, se reportó la afectación de dos árboles que deberán ser cortados por seguridad.

¿Qué ocasionó el incendio?

Hasta el momento no se conocen las causas del incendio, sin embargo el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la comunidad para evitar dejar velas encendidas en sus casas y aparatos eléctricos conectados en mal estado.

El incendio dejó a familias sin hogar y con pérdidas materiales significativas.