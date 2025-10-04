Docentes durante receso escolar podrán tramitar su pasaporte en jornada especial en Santander
Este lunes y martes los profesores del departamento podrán acercarse a la oficina a expedir este documento.
Bucaramanga
La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander anunció una jornada especial para la expedición de pasaportes dirigida a docentes y a sus hijos menores de 18 años, con el objetivo de facilitar el trámite durante la semana de receso escolar.
¿Desde qué hora se realizará?
Este lunes 6 de octubre y 7 de octubre se llevará a cabo la jornada para los profesores del departamento, se podrán acercar a expedir el documento de 2:00 p.m a 4:00 p.m., en la Oficina de Pasaportes ubicada en el Centro Comercial Cacique en subsótano, local 10.
La jornada permitirá a los beneficiarios realizar todo el proceso de expedición (registro, fotografía y toma de datos biométricos) en la sede indicada. El trámite tiene cupo limitado.
Requisitos pa la expedición del pasaporte:
- Presentar documento de identificación vigente para la elaboración del pasaporte (original).
- Para los hijos menores de edad, presentar el Registro Civil original.
- Realizar el pago en efectivo de $295.560 al completar el proceso de formalización (fotografía y biométricos).
- El pasaporte podrá reclamarse 48 horas después del pago.
La Gobernación recordó que la jornada está dirigida exclusivamente a docentes y a sus hijos menores de edad, y recomendó a los interesados llevar los documentos completos para evitar retrasos.