Docentes durante receso escolar podrán tramitar su pasaporte en jornada especial en Santander

Bucaramanga

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander anunció una jornada especial para la expedición de pasaportes dirigida a docentes y a sus hijos menores de 18 años, con el objetivo de facilitar el trámite durante la semana de receso escolar.

¿Desde qué hora se realizará?

Este lunes 6 de octubre y 7 de octubre se llevará a cabo la jornada para los profesores del departamento, se podrán acercar a expedir el documento de 2:00 p.m a 4:00 p.m., en la Oficina de Pasaportes ubicada en el Centro Comercial Cacique en subsótano, local 10.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La jornada permitirá a los beneficiarios realizar todo el proceso de expedición (registro, fotografía y toma de datos biométricos) en la sede indicada. El trámite tiene cupo limitado.

Requisitos pa la expedición del pasaporte:

Presentar documento de identificación vigente para la elaboración del pasaporte (original).

para la elaboración del pasaporte (original). Para los hijos menores de edad, presentar el Registro Civil original.

Realizar el pago en efectivo de $295.560 al completar el proceso de formalización (fotografía y biométricos).

al completar el proceso de formalización (fotografía y biométricos). El pasaporte podrá reclamarse 48 horas después del pago.

La Gobernación recordó que la jornada está dirigida exclusivamente a docentes y a sus hijos menores de edad, y recomendó a los interesados llevar los documentos completos para evitar retrasos.