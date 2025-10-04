Un motociclista murió al parecer por intentar evadir un puesto de control en Santander

Bucaramanga

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en el sector del Puente Palenque, sobre la vía La Fortuna – Bucaramanga, donde dos motocicletas colisionaron, dejando como saldo a una persona muerta y otra gravemente herida.

¿Trató de evadir un puesto de control el motociclista?

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, una de las hipótesis apunta a que uno de los motociclistas, al notar un puesto de control instalado por agentes de tránsito, habría intentado devolverse, generando el impacto con otro conductor que se desplazaba en sentido contrario.

El fuerte choque fue escuchado por los uniformados que se encontraban en el punto, quienes de inmediato acudieron al lugar y encontraron la colisión de dos motocicletas.

El accidente cobró la vida de un joven de 23 años

La víctima fatal fue identificada como José Andrés Martínez Cristancho, de 23 años, oriundo de Floridablanca, Santander. El otro motociclista, Adrián Alejandro Ave Hernández, de 19 años, natural de San Alberto, Cesar, sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo observación.

Las autoridades adelantan actividades para recopilar videos de cámaras cercanas y establecer las causas reales del siniestro. Se verificó que tanto los conductores como las motocicletas tenían toda la documentación en regla y portaban los elementos de protección.

Los operativos van a continuar ante el aumento de siniestros viales por embriaguez, exceso de velocidad e imprudencia

El secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez, señaló que el accidente ocurrió mientras se desarrollaban operativos de control para prevenir la conducción en estado de embriaguez y el incumplimiento de normas de tránsito.

“Debido a las constantes quejas de la comunidad por muchos conductores bajo los efectos del alcohol y de sustancias alucinógenas, nos han obligado a incrementar la actividad operativa, sobre todo en las vías nacionales que es donde se encuentra la mayor parte de la siniestralidad en el municipio. Los operativos continuarán”, agregó Gómez.