Congreso se toma semana de receso: Reforma a la Salud y Presupuesto se discutirán a mediados de octubre

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

El Congreso de la República se tomará la semana de receso como periodo de vacaciones y no adelantará labores legislativas entre el 7 y el 12 de octubre.

A propósito, en presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, informó que esta corporación tendrá sesión plenaria el lunes 6 de septiembre desde las 8 de la mañana para discutir proyectos de ley.

#POLÍTICA El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (@Julianlopezte). informó que la corporación sesionará el próximo lunes 6 de octubre desde las 8 de la mañana y luego se tomarán la semana de receso.



Señaló que retomarán labores el lunes festivo 13 de octubre,… pic.twitter.com/3otIgp2xDN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2025

¿Cuándo se reanudará la discusión de la Reforma a la Salud?

Teniendo en cuenta el receso, se tiene previsto que la discusión del tercer debate de la Reforma a la Salud, que ha estado en pausa desde hace más de 5 meses, se retome el próximo martes 14 de octubre en la Comisión Séptima del Senado.

¿Qué va a pasar con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026?

Se espera que la discusión del segundo debate del Presupuesto se esté dando entre el 14 y el 15 de octubre, al menos en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para esto, sesionarán el lunes festivo, 13 de octubre, con el objetivo de hacer el anuncio de la discusión.

Entre tanto, el segundo debate del Presupuesto en la plenaria del Senado se deberá llevar a cabo durante esa misma semana esto teniendo en cuenta que el plazo máximo para su aprobación y conciliación es el 20 de octubre.