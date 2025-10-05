Atentaron contra un guardián del INPEC cuando salía de la cárcel Bellavista de Bello, Antioquia

Bello- Antioquia

No cesan los ataques en el país contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). En los últimos tres días se reportan tres homicidios y dos personas heridas . Ahora se suma el ataque armado del que fue víctima un dragoneante de la Cárcel Nacional Bellavista en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Según el reporte del dragoneante Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del sindicato de empleados unidos penitenciarios del INEPC, en la noche del sábado el funcionario que recibió el atentado después de salir del penal luego de terminar el turno laboral, pero cuando se dirigía para su casa, dos hombres en moto lo alcanzaron y uno sacó un arma de fuego y le hizo cuatro disparos.

“Afortunadamente, pues de los cuatro impactos que le hizo, ninguno dio en su inmunidad, gracias a Dios, pero desafortunadamente sí nos da una alerta grave que se encuentre esta oleada, llegue a la ciudad de Medellín y al Valle de Aburrá”, señaló el señor Quimbayo.

Explica que las agresiones contra los funcionarios del INPEC se han ido incrementando; incluso las cifras de este año son alarmantes. Recuerda que tiene el registro de 260 amenazas a funcionarios y 35 asesinatos , por lo que solicita a las autoridades gubernamentales reforzar las garantías de seguridad para ellos.

“Al comandante de la Policía Nacional, para que se refuercen los establecimientos penitenciarios las veinticuatro horas. Miren, hay establecimientos carcelarios municipales, como la cárcel distrital, que mantienen un CAI veinticuatro siete. Eso es, tal vez, el llamado que hemos hecho al gobierno nacional para que se den estas garantías mínimas, tal vez, para poder prestar nuestro servicio de manera eficiente”.

Agrega que no tiene información clara sobre los motivos de esta racha violenta contra el INPEC en el país, pero insiste en que las autoridades correspondientes deben acelerar las investigaciones para esclarecer los hechos.

“Hacerles un llamado a las bandas delincuenciales porque deben entender que el trabajo que hacen los funcionarios del INPEC es un trabajo social. Nosotros no somos parte de los conflictos que se puedan derivar por diferentes situaciones, y pues obviamente pedirle a las autoridades para que esclarezca esos hechos y que se pueda brindar la seguridad para todos los funcionarios del INPEC”.

Por ahora no se tiene una hipótesis clara de este reciente atentado contra un funcionario del INPEC que labora en la cárcel de Bellavista.