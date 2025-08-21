Investigan atentado contra líder sindical en Armenia, desde la CUT rechazaron el hecho

Armenia

El caso se presentó en el barrio Simón Bolívar de la ciudad donde con arma de fuego fue atacado por hombres que se movilizaban en una motocicleta, Carlos Arturo Marín de 55 años de edad quien es dirigente sindical.

La víctima fue trasladada inicialmente hacia el hospital del sur, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a la Clínica San Rafael de la ciudad donde recibe atención médica especializada.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que la Policía en el departamento hizo presencia de inmediato en el sitio para iniciar el acordonamiento de la zona con el fin de dar con los responsables.

“Quiero informarle que nuestra Policía Nacional hizo presencia inmediato en el sitio, al igual que la Secretaría de Gobierno con apoyo del Ejército para iniciar el plan cazador y hacer un acordonamiento de la zona", informó.

Mencionó que la Policía judicial establece la investigación correspondiente para lograr esclarecer el hecho y determinar los involucrados.

“Respecto de los hechos que motivaron el atentado contra el señor Marín, nuestra policía judicial ya está adelantando todas las averiguaciones pertinentes con el fin de lograr la plena identificación del autor, el vehículo en el que se movilizaba y darlo a conocer al fiscal que ya tiene a cargo la investigación de este hecho. Es la información que se tiene hasta el momento“, afirmó.

Pronunciamiento de la CUT rechazando el atentado

A través de un comunicado la central unitaria de trabajadores, CUT Quindío rechazó el atentado en contra del fiscal de Sintrenal que es el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación.

El presidente de la CUT, Diego León Caicedo manifestó que es un acto lamentable entendiendo que los líderes están siendo víctimas de señalamientos lo que pone en riesgo sus vidas.

“Rechazamos categóricamente el atentado del que fue víctima nuestro compañero Carlos Arturo, integrante de la junta directiva del sindicato Sintrenal, quien realiza sus funciones de fiscal dentro de esta organización afiliada a la subdirección de la CUT“, señaló.

Realizó un llamado a todas las entidades competentes para que lleven a cabo una investigación minuciosa en contra de los ataques a líderes sociales y particularmente con este hecho registrado en la ciudad de Armenia.

Añadió: “Por eso hoy hacemos un llamado a todas las entidades competentes para que se haga una investigación exhaustiva de todas las situaciones que han venido sucediendo con los líderes sindicales del país y particularmente con el atentado que se le hizo a nuestro compañero Carlos Arturo, quien se encuentra en una situación de salud bastante delicado con un diagnóstico reservado en la clínica San Rafael".

Comunicado CUT sobre atentado contra líder sindical en Armenia Ampliar

Asimismo, dio a conocer que la víctima desarrolla funciones administrativas en la institución educativa Teresita Montes y se ha caracterizado por su liderazgo en las causas de los trabajadores.

De acuerdo con la información de la Policía del departamento, no se registraba alguna denuncia formal de esta persona por amenazas, y de acuerdo a lo manifestado por familiares, este ciudadano no había sufrido algún atentado contra su integridad anteriormente.