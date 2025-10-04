Tabla de posiciones de la Premier League: Lucha mano a mano entre Liverpool y Arsenal
El campeonato inglés tiene un nuevo líder en la séptima fecha.
Arsenal derrotó 2-0 al West Ham United y se convirtió en el nuevo líder la Premier League de Inglaterra, aprovechando la segunda derrota consecutiva del Liverpool, tras un vibrante partido ante el Chelsea.
Los Gunners se impusieron gracias a las anotaciones de Declan Rice, a los 38 minutos, y Bukayo Saka, con un lanzamiento desde el punto penalti a los 67 minutos.
Entretanto, Liverpool, que suma dos derrotas seguidas en Premier y tres en la temporada contando Champions League, cayó 2-1 frente al Chelsea. Los Blue anotaron a través de Moises Caicedo (14′) y Estevao (90+5′). El descuento de los de Anfield lo marcó Cody Gakpo al minuto 63.
La tabla de posiciones se apretó más todavía, gracias al triunfo del Bournemouth 3-1 sobre el Fulham y del Tottemhan como visitante 1-2 contra el Leeds. Manchester United también volvió al triunfo, derrotando 2-0 al Sunderland.
Otros partidos de la fecha
Everton estará recibiendo al Crystal Palace este domingo; Newcastle United se medirá al Nottingham Forest; mientras que el Manchester City visitará al Brentford.