Tabla de posiciones de la Premier League: Lucha mano a mano entre Liverpool y Arsenal

El campeonato inglés tiene un nuevo líder en la séptima fecha.

Los jugadores del Arsenal festejan uno de sus goles ante el West Ham United. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal derrotó 2-0 al West Ham United y se convirtió en el nuevo líder la Premier League de Inglaterra, aprovechando la segunda derrota consecutiva del Liverpool, tras un vibrante partido ante el Chelsea.

Los Gunners se impusieron gracias a las anotaciones de Declan Rice, a los 38 minutos, y Bukayo Saka, con un lanzamiento desde el punto penalti a los 67 minutos.

Entretanto, Liverpool, que suma dos derrotas seguidas en Premier y tres en la temporada contando Champions League, cayó 2-1 frente al Chelsea. Los Blue anotaron a través de Moises Caicedo (14′) y Estevao (90+5′). El descuento de los de Anfield lo marcó Cody Gakpo al minuto 63.

La tabla de posiciones se apretó más todavía, gracias al triunfo del Bournemouth 3-1 sobre el Fulham y del Tottemhan como visitante 1-2 contra el Leeds. Manchester United también volvió al triunfo, derrotando 2-0 al Sunderland.

Otros partidos de la fecha

Everton estará recibiendo al Crystal Palace este domingo; Newcastle United se medirá al Nottingham Forest; mientras que el Manchester City visitará al Brentford.

Tabla de posiciones

