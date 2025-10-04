Jhon Córdoba se reporta con un golazo tras la no convocatoria a la Selección Colombia

Jhon Córdoba fue una de las principales ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de este mes, donde el combinado nacional se estará enfrentando a México y Canadá, anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

La titularidad del colombiano este sábado con el Krasnodar por la Liga de Rusia, dejó más que en claro que su no llamado se debió a una decisión técnica de Néstor Lorenzo, quien busca probar otros jugadores en dicha posición.

El chocoano se reportó con un golazo en el duelo por la fecha 11 de la Liga de Rusia ante el Ajmat, abriendo el marcador en la victoria de su equipo 2-0 en condición de local.

A los 15 minutos, Córdoba recibió una pelota desde un saque de banda, haciendo gala de su potencia, controló ante la presión de un defensor, se acomodó y sacó un potente derechazo que dejó sin respuesta al portero Giorgi Sheliya.

El jugador del partido

Este es el sexto tanto del delantero chocoano en la presente temporada con el Krasnodar, todos convertidos por la Liga de Rusia. El atacante permaneció los 90 minutos en el campo de juego y fue elegido como el jugador del partido.

El equipo donde milita Córdoba asume parcialmente el liderato del campeonato con 23 puntos, a la espera del juego del CSKA de Moscú, que sin actuar en esta jornada se ubica segundo con 21 unidades.

Números con la Selección Colombia

En 18 partidos disputados con la Selección Colombia, Jhon Córdoba registra seis goles marcados con el combinado nacional, dos de ellos por Eliminatorias. El atacante chocoano también ha aportado dos asistencias.

La Selección Colombia se medirá el sábado 11 de octubre a México y el martes 14 del mismo mes a Canadá. Néstor Lorenzo citó en el frente de ataque a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez.