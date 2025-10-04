Lo que más me ha hecho sufrir, son los dolores del amor: Petro a padre de soldado que murió en Cesar

La muerte del soldado Carlos José Mejía, sigue generando discusión entre el presidente Gustavo Petro y el padre del militar, Luis Carlos Mejía, por los motivos que habrían rodeado la decisión de quitarse la vida.

La discordia comenzó por el comentario que hizo el presidente sobre la muerte del joven, asegurando que se había quitado la vida por falta de amor.

Frente a esto, el padre del joven publicó un video en el que le pide al mandatario que respete su dolor, y que no se refiera a la muerte de su hijo sin saber. Señaló que aunque son una familia humilde, a Carlos José Mejía nunca le faltó amor.

“Mi hijo pudo haber tenido muchas carencias, pero le puedo garantizar que si hay alguna cosa que no le faltó a mi hijo fue amor. Se creó en una familia humilde, pero honesta y con valores”, puntualizó.

¿Qué respondió el presidente?

El presidente Petro se volvió a referir a la muerte del soldado, pero esta vez para aclararle a su padre, que cuando relacionó la muerte del joven con amor, se refirió a una decepción amorosa.

“Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano”, dijo.