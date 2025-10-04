Política

“A mi hijo no le faltó amor, no sea mentiroso”: padre de soldado fallecido le responde a Petro

Luis Carlos Mejía cuestionó al presidente por referirse al caso de su hijo y los supuestos motivos por los que tomó dicha decisión.

La violencia en Colombia sigue cobrando víctimas inocentes, y acabando con las ilusiones de cientos de jóvenes en el país.

Una de ellas es Carlos José Mejía, un soldado que se habría quitado la vida en Curumaní, Cesar, y que generó un debate para el presidente Gustavo Petro por la salud mental de los militares.

El mandatario se pronunció sobre el caso, y señaló que: “No cayó en combate. Quizás falló la educación, quizás falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó, según la Fiscalía 19”. Y durante un evento en la Casa de Nariño, se dirigió de manera más personal al padre del soldado, Luis Carlos Mejía, y aseveró que quizás haya tomado la decisión por falta de amor o porque de pronto otro sujeto con más dinero le pudo haber quitado a la mujer.

“El papá me invitó a la casa, voy a averiguar un poco más, ¿pero por qué se suicida un soldado por amor? No sé si era la novia y se mató por ella, no compitió como le toca a los hombres“, puntualizó.

¿Qué le respondió el padre del soldado?

Luis Carlos Mejía llamó “mentiroso” al presidente, y le pidió que respete el dolor de su familia, por referirse al caso de su hijo sin conocer cómo ha sido su vida.

Aseguró que nunca ha invitado al presidente a su casa,

